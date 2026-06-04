Рост продаж на 200%: российские водители всё чаще выбирают эти кроссоверы

Автомобили Voyah по итогам апреля 2026 года стали лидерами премиум-сегмента в РФ

По итогам апреля 2026 года бренд Voyah неожиданно для многих вырвался в лидеры среди премиальных марок в России. Информацию об этом распространила пресс-служба компании. Примечательно, что их автомобили обошли не только прямых «официальных» конкурентов, но и модели, которые везут в страну по параллельному импорту. Всего за месяц российские дилеры реализовали чуть больше 1740 машин.

Если копнуть в детали, то картина становится ещё интереснее. В топ-20 самых востребованных премиальных моделей первое место занял кроссовер Voyah Free Sport+. Этой модели вообще удалось пробиться в десятку абсолютных бестселлеров среди всех легковушек в двух ключевых регионах.

Кстати, в Москве и Подмосковье данный автомобиль взлетел на четвёртое место по популярности. Только за апрель там продали 515 таких кроссоверов, что сразу на 205% больше, чем год назад.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ситуация ещё более впечатляющая: реализовано 241 машина (+323%). В итоге – шестая строчка среди абсолютно всех новых легковых машин в этом регионе.

Как кроссоверы обходят именитых конкурентов

В портфеле компании на российском рынке, помимо Free, есть ещё гибридный минивэн Voyah Dream и седан Voyah Passion. Но именно кроссовер сейчас главный драйвер продаж.

Генеральный директор официального дилера «АА VOYAH Москва» Денис Левин в разговоре с Autonews.ru отметил, что бренд занимает свою нишу не случайно. По его словам, машины подходят тем, кто обращает внимание не только на технологии, но и на впечатления от управления автомобилем, удобство и достойный сервис. В компании наблюдают рост спроса на транспорт нового поколения, и Voyah полностью соответствует этим запросам.

Персонализация и новые цвета

Сейчас, добавил Левин, дилеры могут предложить широкие возможности для персонализации. Помимо привычной «металлик», клиенту могут покрасить машину в любой другой цвет. Есть даже эксклюзивный вариант – тиффани. «Мы создадим любое цветовое решение в качестве дополнительного оборудования. Главное пожелание будущим владельцам Voyah – не бояться нового. Современный автомобиль – это уже не просто средство передвижения, а часть образа жизни», – подчеркнул руководитель.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

