Россияне снова полюбили этот добротный кроссовер

В 2026 году продажи кроссовера Geely Monjaro в России взлетели на 56%

За весенние месяцы 2026 года продажи новых кроссоверов Geely Monjaro в России выросли на а 56% относительно аналогичного периода прошлого года.

Эти данные приводит источник, ссылаясь на статистику «Авито Авто». Интересно, что реализация модели подросла и на вторичке: Монджаро с пробегом начали брать на 22,5% лучше, чем годом ранее. При этом средняя цена подержанных Geely Monjaro в данный момент составляет 3,4 млн рублей. А новые машины стоят, в среднем, 4,9 млн рублей. Напомним, у этого китайского кроссовера теперь есть локальная российская копия – Volga K50.

Отличия – в шильдиках, отделке салона, увеличенном бачке омывателя и списке комплектаций. Впрочем, они пока не объявлены, как и цены – ждем 19 июня.

Ранее «За рулем» рассказал, что в компании Volga считают полезным уход некоторых китайских брендов из РФ.