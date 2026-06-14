Как гиперкар за 5 миллионов долларов «припарковали» на яхте? Ответ удивит

Koenigsegg Jesko Absolut выставили на яхте во время Гран–при Монако

Гран-при Монако давно уже перестал быть просто этапом чемпионата по автоспорту. По сути, это смотр статуса, где главные роли играют не только пилоты, но и гигантские яхты, усыпанные бриллиантами гости и атмосфера демонстративного шика. На время уик-энда гавань Порт-Эркюль трансформируется в плавучий выставочный зал: порядка двух сотен суперяхт швартуются прямо у трассы, образуя, наверное, самую дорогую зрительскую зону во всем календаре «Формулы-1».

Правда, в этом году даже на фоне привычного пафоса нашелся экспонат, который привлек к себе особое внимание. Речь про гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut, цена которого составляет где-то 5 миллионов долларов (а по нынешнему курсу это под 360 млн рублей). Этот автомобиль эффектно разместили… прямо на палубе суперяхты Stella Maris, которая сама по себе стоит 86 миллионов долларов (примерно 6,2 млрд рублей).

С точки зрения шумихи в медиа такой трюк, конечно, не переплюнул появление Льюиса Хэмилтона или Ким Кардашьян – за ними объективы следили с того самого момента, как они вышли из машин. И все же в мире, где о роскоши судят не по одной лишь цене, а по оригинальности подачи, тандем гиперкара и суперяхты смотрелся ничуть не менее ярко.

С утилитарной точки зрения затея, мягко говоря, странная. Саму гонку с воды разглядеть – задача та еще. Но Монако – не про функциональность. Тут главное – присутствие, обстановка и умение произвести впечатление, не проронив ни слова.

Похоже, хозяин Stella Maris эти правила усвоил отлично.

72-метровое моторное судно с латинским названием «Морская звезда» числится за предпринимателем и миллиардером Мином Се. Он купил яхту в 2022 году, выложив за нее около 86 миллионов евро. Это классический представитель высшего сегмента: шесть палуб, отдельная приватная зона, сертифицированная площадка для вертолета и целый пляжный клуб с бассейнами, хамамом и сауной.

Судно изначально строили для итальянской семьи Лонгарини. Потом оно перешло к российскому бизнесмену Рашиду Сардарову, а затем его продали через брокеров SuperYachtsMonaco. Stella Maris может принять до 14 гостей в семи каютах (пара из них – VIP-уровня). За обслуживание отвечает команда из 19 человек. Техническая начинка тоже впечатляет: пара двигателей Caterpillar выдают в сумме более 5000 лошадиных сил, разгоняя яхту до максимума в 17 узлов – не рекорд, но для такого класса важнее плавность хода.

Именно на палубе этой яхты и оказался Koenigsegg Jesko Absolut, один из самых безумных гиперкаров современности. Под карбоновым кузовом скрывается пятилитровый V8 с двумя турбинами, который на топливе E85 способен выдать до 1600 лошадиных сил. Теоретический потолок скорости – около 500 км/ч. Словом, одна из самых амбициозных машин в истории.

Вот только загвоздка: при строительстве Stella Maris гаража для автомобилей не предусматривали. На борту есть закрытый отсек, но он спроектирован под гидроциклы и прочую водную технику, а не под перевозку машин.

Впрочем, в мире, где правят сверхбогатые, у слова «невозможно» есть вполне конкретная цена. Решение оказалось до безобразия эффектным: гиперкар за 5 миллионов долларов просто подняли краном и водрузили прямо на вертолетную площадку верхней палубы.

Ранее «За рулем» писал о том, как культовые имена переходят к новым моделям.