Новый японский кроссовер за миллион рублей теперь можно купить в России

Кроссоверы Subaru Rex предлагаются в России с ценами от 1,08 млн рублей

Предложение, от которого сложно отказаться: в России появился новый компактный кроссовер Subaru Rex, который стоит значительно меньше подавляющего большинства конкурентов из Поднебесной.

Машину привозят под заказ из Японии по цене от 1 080 000 рублей.

Subaru Rex

Здесь стоит уточнить: новинка – плод совместных усилий сразу трех автогигантов: Subaru, Toyota и Daihatsu. По сути, это близнец Toyota Raize, и габариты у них идентичные. Длина – 3 995 мм, ширина – 1 695 мм, высота – 1 620 мм. Колесная база – 2 525 мм. А вот по размерам Rex сопоставим с такими моделями, как Kia Sonet, Hyundai Venue или Suzuki Fronx – они тоже едут в РФ по альтернативным каналам.

Под капотом японец скромен, но этого хватает для города. Работает 1,2‑литровый бензиновый атмосферник на 87 л. с. в паре с вариатором. Привод, правда, только передний – полного привода не предусмотрено.

Интерьер Subaru Rex

Самая привлекательная цена – 1 080 000 рублей – указана за белый Rex в комплектации Z во Владивостоке. В список оснащения входят цифровая приборка, кожаный мультируль, адаптивный круиз‑контроль, камера заднего вида, парктроники по кругу, климат‑контроль на одну зону, подогрев зеркал, сидений и заднего стекла, датчики давления в шинах, 17‑дюймовые литые диски, мультимедиа с Apple CarPlay и шесть динамиков.

Правда, если готовы ждать, заплатите меньше. Тем, кто хочет забрать машину сразу, нужно выложить уже 1 830 000 рублей. А за версию бежевого цвета, но без мультимедиа, просят 1 320 000 рублей.

Для понимания расклада: « Москвич 3» в минималке сегодня стоит от 1 952 000 рублей. А топовая LADA Granta в кузове универсал идет за 1 371 000 рублей – это все равно дороже заказного Rex.

Ранее «За рулем» рассказывал, как японский кроссовер с нержавеющим кузовом обошел по цене конкурентов.