В России появился в продаже практичный полноприводный «японец» дешевле миллиона

Mitsubishi Delica Mini предлагается во Владивостоке с ценой от 890 тыс. рублей

Выбор недорогих «японцев» на российском рынке снова удивляет. Во Владивостоке появилось предложение по поставке микровэна Mitsubishi Delica Mini – полноприводного, компактного, но с солидным «внедорожным» настроением. Самый бюджетный вариант на популярной площадке оценили в 890 000 рублей.

Mitsubishi Delica Mini

Любопытный факт: базовая LADA Granta с кондиционером сейчас стоит 1 068 000 рублей, а версия с двумя фронтальными подушками безопасности и вовсе тянет на 1 101 000 рублей. Так что японский микровэн оказывается заметно выгоднее, хотя по сути это совсем другой класс машины.

Несмотря на название, Delica Mini технически не является уменьшенной копией старшей Delica D:5. Автомобиль построен на платформе семейства eK Space и создавался совместно с Nissan, так что «по железу» он близок к Nissan Roox. Зато в дизайне узнаются фирменные черты: массивная передняя часть с круглыми светодиодными фарами, увеличенный клиренс и рейлинги на крыше – все как у старших собратьев.

Интерьер Mitsubishi Delica Mini

За 890 000 рублей продавец из Владивостока обещает привезти новую оранжевую Delica Mini. Судя по фото, в комплектацию входят черная отделка салона, кожаный мультируль, мультимедиа с сенсорным дисплеем, однозонный климат-контроль, подогрев передних кресел, электропривод сдвижных дверей и даже электронный «ручник» с AutoHold. Неплохой набор для такой цены.

Другие компании из того же региона предлагают белые машины, но стоят они уже дороже: 1 280 000, 1 300 000 и 1 400 000 рублей – все зависит от продавца. Разница в цене, правда, внушительная.

Что под капотом у всех этих микровэнов? Трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 0,7 литра, выдающий 64 лошадиные силы и 100 Нм крутящего момента. В помощь ему – электрический стартер-генератор, который добавляет около 2.7 «лошадок» и 40 Нм, экономит топливо и помогает при разгоне. Привод у большинства – полный. Исключение – один экземпляр за 1 400 000 рублей, у которого передние ведущие колеса.

Полноприводные версии, кстати, оснащены 15-дюймовыми колесами, амортизаторами, настроенными на легкое бездорожье, и расширенным пакетом ADAS: адаптивный круиз, удержание в полосе, система кругового обзора и цифровое зеркало заднего вида. Все это делает машину не просто «малышом», а вполне серьезным инструментом для города и за его пределами.

Напомним, не так давно во Владивостоке начали предлагать еще один компактвэн – Suzuki Solio. Он тоже идет с электроприводом сдвижных дверей, подогревом передних кресел и ориентирован на семейные поездки. Конкуренция среди микровэнов на нашем рынке явно набирает обороты.

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