Названы самые надежные и беспроблемные кроссоверы на рынке: список из 10 моделей

TopSpeed перечислил 10 самых надежных кроссоверов и внедорожников

Даже в суровых условиях эксплуатации от внедорожников ждут в первую очередь выносливости. Специалисты портала TopSpeed проанализировали статистику поломок и выяснили, какие модели сегмента SUV способны преодолеть отметку в 300 тысяч километров без серьезных проблем.

Золото рейтинга поделили два «японца» – рамные внедорожники Toyota Land Cruiser и Toyota 4Runner. Вероятность того, что они не подведут после столь серьезного пробега, достигает 47,5%.

На третьем месте расположился старший брат лидеров – Toyota Sequoia. Этот крупный внедорожник, который, кстати, до сих пор завозят в Россию по параллельному импорту, чуть уступает первому месту: его шанс остаться беспроблемным после 300 тыс. км составляет 41,1%.

Четвертая строчка снова за Toyota. Семейный кроссовер Highlander может похвастаться ресурсом 300 тысяч километров с вероятностью 32,9%. А замыкает пятерку уже конкурент – полноразмерный семиместный Honda Pilot с показателем 31,1%.

В десятку самых «живучих» SUV также вошли Chevrolet Suburban (28,7%), Honda CR-V (27,5%), Toyota RAV4 (27,1%), Subaru Outback (23,9%) и Acura MDX (23,6%). Кстати, совсем недавно эксперты «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» называли и самые надежные модели среди массовых автомобилей в России.

О японских автомобилях-долгожителях «За рулем» недавно рассказывал.