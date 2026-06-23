Когда глобальные автопроизводители вернутся в Россию? Прогнозы эксперта

Ирина Франк: Kia, Hyundai и Toyota смогут вернуться в РФ не раньше 2027 года

Еще в начале 2025 года на российском рынке стартовали продажи моделей южнокорейского бренда KGM, который раньше назывался SsangYong. А весной того же года представители Kia провели закрытую встречу с бывшими дилерами и анонсировали возвращение целой линейки: Picanto, K4, K8, Seltos, Sportage и Sorento. Цены, по предварительным данным, должны были начинаться от 1,5 млн рублей за малолитражку и доходить почти до 7 млн за флагманский Sorento.

С 2026 года в Роспатенте активно регистрируют товарные знаки Toyota, BMW и Hyundai. Прямого сигнала о скором возвращении это не дает, зато отлично показывает: производители не хотят терять права на свою интеллектуальную собственность в России. Причем, по словам главы Frank Auto, интерес к нашему рынку у них явно сохраняется.

Ключевыми факторами для глобальных автоконцернов остаются политическая и рыночная конъюнктура. И, как подчеркивает Франк, вторая составляющая сейчас даже важнее. Офисы Hyundai и Kia в РФ все еще работают – правда, в урезанном режиме: занимаются сервисом и поставкой запчастей.

Эксперт выделила главный тормоз для возврата – угроза вторичных санкций. Запад жестко давит на любой бизнес, который пытается работать с Россией. А для Kia, Hyundai и многих других крупных игроков риски потери прибыли в США и Европе перевешивают даже потенциально неплохой доход на российском рынке.

Кстати, Hyundai уже потерял право обратного выкупа своего завода под Санкт-Петербургом – из-за того, что физически не мог вести там деятельность.

Без собственного производства в стране единственный вариант – экспорт. И тут, по прогнозам главы Frank Auto, японские бренды вряд ли вытянут больше 10-15 тысяч машин в год, и это будет в основном премиум. Toyota и Lexus, похоже, заняли выжидательную позицию – просто анализируют обстановку, не торопясь.

Что касается европейцев, они вообще наименее готовы к возвращению. Дилерских сетей нет, сервисная инфраструктура за несколько лет пришла в упадок, а вкладывать деньги в ее восстановление при такой неопределенности и политическом давлении в Евросоюзе никто не хочет. Самый оптимистичный сценарий, по мнению эксперта, – 2027 год, но только если будет реальный прогресс в мирных переговорах.

Ранее «За рулем» рассказывал, как китайские бренды заполняют нишу ушедших корейских марок.