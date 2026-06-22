Кроссовер известной марки подешевел почти на миллион

Гибридные кроссоверы Exlantix ET 2025 года продаются со скидкой 925 тысяч рублей

У дилеров еще остались гибридные кроссоверы Exlantix ET, выпущенные в 2025 году, и на них сейчас дают хорошую скидку.

Об этом сообщает источник на основе результатов собственного мониторинга официального сайта. Уточняется, что на данный момент кроссоверы Exlantix ET 2025 года выпуска доступны в единственной комплектации по цене 6 065 000 рублей – это на 925 тысяч меньше, чем просили за машину ранее. При этом цена на ту же модель 2026 года (также в одной комплектации) осталась прежней.

Напомним модели Exlantix теперь перешли «под крыло» новообразованного прокси-бренда Esteo. В основной его линейке – пока лишь одна модель. Это Esteo MX – крупный кроссовер D-класса с 2-литровым турбомотором на 197 л.с., полным приводом и классической 8-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» рассказал, что Exlantix ET попал в «Книгу рекордов России».