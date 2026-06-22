Доступный семейный кроссовер Nissan снова можно купить в России: называем цены

В РФ в продажу вышли кроссоверы Nissan X-Trail по цене от 1,8 млн рублей

В России продолжают находить покупателей новые кроссоверы Nissan X-Trail, хотя их официальное производство в Санкт-Петербурге прекратилось еще в 2022 году. Речь о машинах без пробега, которые везут из КНР – за них просят минимум 1 790 000 рублей. Интересно, что в Китае сборкой модели занимается совместное предприятие Dongfeng-Nissan, и базовое исполнение там обходится примерно в 119 800 юаней, что по текущему курсу равняется 1,3 млн рублей.

Для контраста: популярный у нас Haval Jolion, пока не уступивший лидерство Tenet T7, в версиях 2024 года стоит от 1 999 000 рублей. Обновленные модификации 2026 года идут еще дороже – от 2 049 000 рублей. А Geely Atlas, который сейчас продают в том числе под брендом Volga, обойдется минимум в 3 449 990 рублей. Кроссовер от GAC – GS4 – стартует с отметки 3 299 000 рублей. На этом фоне предложения по X-Trail выглядят привлекательно.

Что именно можно получить за 1 790 000 рублей? Речь о машине в комплектации Leading: с двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом и кнопкой запуска мотора, кожаной отделкой сидений и мульти-рулем. В оснащение входит медиасистема Nissan Connect 2.0+ с тачскрином на 12,3 дюйма, система кругового обзора, светодиодные фары, электропривод и подогрев зеркал, панорамная крыша с люком, восемь подушек безопасности (ошибка в оригинале – их шесть), ESP, ABS и легкосплавные диски на 17 дюймов. Большинство заказов сейчас, как видно по объявлениям, приходится именно на эту версию.

Заметный разбег цен по городам

Во Владивостоке за такую поставку просят 2 200 000 рублей. В Москве минимальная цена достигает 2 250 000 рублей, в Иркутске – 2 300 000, а вот в Санкт-Петербурге, Тюмени и Самаре поиски обойдутся минимум в 2 350 000. Самый высокий порог входа – в Воронеже: оттуда автомобиль привезут за 2 380 000 рублей. Помимо этих городов, заказать X-Trail можно в Самаре, Новосибирске, Омске, Нижнем Новгороде, Смоленске, Ижевске, Липецке, Брянске, Саратове, Архангельске, Уфе, Ростове-на-Дону, Туле, Твери, Краснодаре и десятке других населенных пунктов.

Кстати, есть и машины, которые уже в наличии. В Набережных Челнах такой кроссовер с уплаченным утильсбором и готовыми документами стоит 2 580 000 рублей. В Новосибирске цена чуть выше – 2 590 000 рублей. Крупные дилеры, правда, выставляют счет совершенно иной: в Екатеринбурге за X-Trail просят 3 799 000 рублей, а в Северной столице – и вовсе 3 990 000.

Техническая начинка у всех поставляемых из Китая «Икстрейлов» одинакова. Под капотом стоит 2,0-литровый атмосферник мощностью 151 лошадиная сила, который работает в паре с вариатором. Привод – только передний, полноприводных вариантов на классифайдах сейчас почти не найти.

Ранее «За рулем» подробно разобрал оснащение доступного китайского кроссовера.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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