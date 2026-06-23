Обслуживать иномарки становится все сложнее и дороже: ситуация на рынке сейчас

Рынок запчастей в РФ в 2026 году: логистика, рост цен на 20-40% и дефицит

С ремонтом и обслуживанием машин в России к середине 2026 года сложилась странная картина: формально починить можно почти все, но запчасти стали «дорогими», а качество ушло вниз. В целом ситуацию называют стабильной, но далекой от идеала – такую оценку дали ретейлеры и эксперты отрасли.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов заявил, что купить комплектующие для любой популярной модели сегодня – не проблема. Однако модель поведения автовладельцев кардинально изменилась. На смену оригинальным деталям мировых брендов пришли компоненты с «умеренным контролем» из Китая, Турции и самой России. По словам Плисова, клиенты стали экономнее: многие вспомнили про гаечный ключ в гараже.

Основные проблемы, по наблюдениям специалистов, касаются деталей конвейерных поставщиков: Mann, TRW, Mahle, LUK, Sachs, Lemforder. С китайским «оригиналом» все в порядке, аналоги для машин из КНР тоже есть. При этом на полках магазинов и маркетплейсов лежат в основном отечественные изделия и продукция из Турции и Китая. Как выразился Плисов – «с умеренным контролем качества».

В ГК «Автодом» заметили сразу несколько трендов. Во-первых, клиенты все чаще приезжают на сервис со своими запчастями. Во-вторых, объем выполняемых работ растет – это говорит о старении автопарка. В-третьих, стало больше профилактических ремонтов: чистка тормозных механизмов и другие процедуры, позволяющие продлить жизнь узлам и агрегатам.

Уже в 2025 году средний чек на запчасти и обслуживание поднялся на 5%, а доля работ в заказе выросла на 15%. В «Автодоме» предполагают, что число сервисных обращений будет только расти – в том числе из-за ситуации на топливном рынке. Серьезное беспокойство вызывает топливо «Евро-3»: непонятно, как оно скажется на двигателях. «Если экстраполировать былой опыт на современные автомобили, то нагрузке подвергнутся свечи, форсунки, катализаторы», – считают в компании.

Экспертов тревожит судьба автомобилей, ввезенных по каналам параллельного импорта, а также моделей ушедших китайских брендов. По словам представителей «Автодома», найти запчасти, программное обеспечение и сервисные центры, готовые взять такие машины в ремонт, очень сложно. «Нет каталогов по подбору деталей. Слабое наличие в России и непонятные сроки поставки – все это осложняет жизнь автовладельцам и сервисным центрам», – подчеркнули в компании.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) признают: рынок в целом адаптировался. Большинство востребованных запчастей доступны, а дилеры и независимые сервисы наладили альтернативные каналы поставок. Но риски остаются. Из-за ормузского кризиса сроки доставки по некоторым маршрутам выросли, а число временно отсутствующих позиций увеличилось.

Напомним, сложности возникли из-за конфликта США и Израиля с Ираном: с конца февраля Иран блокировал проход судов через Ормузский пролив. Хотя в ночь на 15 июня было объявлено о мирном соглашении, последствия для логистики еще ощущаются. В РОАД пояснили, что это могло нарушить привычные цепочки поставок комплектующих. При этом, как отметил Плисов, импортозамещение в автокомпонентах пока не наступает – несмотря на все усилия государства.

Цены за полгода: рост на 40% и самые дорогие модели

Директор по рискам ГК «Интерлизинг» Антон Мелехин привел свежие цифры: с января по май 2026 года стоимость запчастей и обслуживания в России взлетела. Базовые комплектующие подорожали на 20-40%. В лидерах по росту цен – тормозные колодки, масляные фильтры и амортизаторы. Причина – усложнение логистики из-за параллельного импорта, рост налогов и более строгий контроль на таможне.

Особенно показательно, что средняя цена ремонта и техобслуживания только с апреля до середины июня подскочила на 30%. Среди машин, ремонт которых подорожал сильнее всего, – Toyota Camry, Lada 2114 и Lada Granta.

О том, какие авто подорожали сильнее всего, «За рулем» ранее объяснил.

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