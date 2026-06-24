Названы самые популярные автомобили с пробегом в мае 2026 года

«Автостат»: Kia Rio стал самым продаваемым автомобилем с пробегом в мае

Аналитическое агентство « Автостат» подвело итоги мая на вторичном авторынке России. Тройку самых продаваемых моделей с пробегом составили Kia Rio, Hyundai Solaris и легендарная Lada 2107.

Лидером по объему продаж среди конкретных моделей стала Kia Rio – за месяц новых владельцев нашли 9,94 тысячи машин. Совсем немного от нее отстал Hyundai Solaris с показателем в 9,9 тысячи проданных единиц. Замыкает первую тройку отечественная «семерка» – Lada 2107, разошедшаяся тиражом 9,6 тысячи автомобилей. В пятерку лидеров также вошли Toyota Corolla (9,3 тысячи) и Ford Focus (8,96 тысячи).

Если же говорить о брендах в целом, то здесь пальма первенства принадлежит « АВТОВАЗу». Марка Lada разошлась тиражом в 115,9 тысячи машин, что делает ее недосягаемым лидером. На втором месте расположилась японская Toyota с результатом 54,3 тысячи проданных автомобилей. Далее с заметным отрывом идут корейские Kia (28,7 тысячи) и Hyundai (27,9 тысячи), а замыкает пятерку немецкий Volkswagen – 23,9 тысячи машин.

В общей сложности в мае россияне купили 511,5 тысячи легковых машин с пробегом. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, по сравнению с апрелем 2026-го рынок немного просел – падение составило 5,7%.

О тенденциях на вторичном рынке «За рулем» ранее объяснил.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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