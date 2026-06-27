Дешевле 2 млн: этот седан класса Skoda Octavia стал еще доступнее

Китайский седан BAIC U5 Plus стал дешевле почти на 400 тысяч рублей

Российское представительство китайского концерна BAIC снизило цены на седан U5 Plus.

Модель которую собирает калининградский завод «Автотор», подешевела почти на 390 тысяч рублей. Седан предлагается клиентам в двух комплектациях, и базовая «Люкс» теперь доступна за 1,99 млн рублей, тогда как прежний прайс составлял 2,38 млн рублей. Топ-версия «Престиж» тоже сбросила цену – на 330 тысяч рублей: ранее топ-комплектацию можно было приобрести за 2,48 миллиона, ныне же – за 2,15 млн рублей.

Напомним, BAIC U5 Plus – это переднеприводный седан с длиной кузова 4660 мм и колесной базой 2670 мм, то есть он сопоставим с Hyundai Elantra, Kia Cerato или Skoda Octavia. Под капотом – 1,5-литровый атмосферник на 105 л.с. в паре с вариатором. Как известно, на «Автоторе» его решено перевести на полный цикл и оставить в реформируемом модельном ряду.

Ранее «За рулем» рассказал, что и рамный внедорожник BAIC BJ60 тоже существенно подешевел.