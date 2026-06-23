Брутальные внедорожники для России — анонсированы новые версии

Российское представительство китайского концерна BAIC объявило о переформатировании модельного ряда в РФ.

Главный акцент — на внедорожниках, но в обновленную линейку войдут не только они, сообщает источник со ссылкой на гендиректора «Баик Мотор Рус» Алексея Храмцовского. В первую очередь речь идет о новых версиях BAIC BJ40 и BJ60: уже вскоре наряду с дизельными модификациями в России будут представлены и бензиновые. А также ожидаются гибридные силовые установки: таковые появятся у среднеразмерного BJ30 с несущим кузовом и у рамного BJ41.

Кроме того, в модельном ряду оставят седан BAIC U5 Plus – до конца 2026 года на калининградском «Автоторе» планируют освоить его производство по полному циклу, тем самым выполнив требования по локализации машин для такси и каршеринга.

А вот кроссоверы «Х-серии» – BAIC X35, BAIC X55, BAIC X7 и BAIC X75 – свое присутствие в России пока прекращают. Но в компании допускают, что модели вернутся в 2027-м – в версиях с полным приводом и гибридными силовыми установками.

Ранее «За рулем» рассказал, что BAIC BJ40 получил ограниченную версию Crystal Shine Knight.