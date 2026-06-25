АГР прекратил выпуск автомобилей бренда Solaris

Бывший завод Hyundai в Петербурге готовят под китайские кроссоверы Omoda и Jeland

Проект по сборке автомобилей Solaris на петербургском заводе «АГР–холдинга» окончательно закрыт.

Как стало известно изданию «Ведомости», в 2026 году предприятие в Сестрорецке не выпустило ни одной машины этой марки – дилеры распродают остатки прошлогодних партий.

Теперь мощности бывшего завода Hyundai переориентируют на китайские бренды: в цехах готовятся к запуску кроссоверов Omoda, а также моделей Jeland, которые будут собирать на другой площадке холдинга – в Шушарах.

По данным инсайдеров, сборка Solaris прекратилась еще в конце 2025-го. За полтора года с марта 2024-го удалось выпустить чуть более 70 тысяч седанов и кроссоверов, включая перелицованные версии Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X. Эксперты прогнозируют, что текущих запасов дилерам хватит лишь до конца года.

Новый владелец завода делает ставку на партнерство с концерном Chery. Операционный директор бренда Jeland уже подтвердил, что на производственной базе АГР будут выпускать три модели этой марки, а о кроссоверах линейки С, которые, вероятно, станут аналогами Omoda C5 и C7, обещали рассказать позже.

В феврале дилеры получили последнюю партию Solaris HC с обновленными деталями кузова – без привычных логотипов, но с черным молдингом вместо серебристого. Это стало финальным штрихом в истории Соляриса в РФ.

В январе 2026 года Hyundai-Kia окончательно потерял опцион на обратный выкуп своих активов в Санкт-Петербурге.