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Свои vs чужие: что льют в ваши двигатели на самом деле

Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла выбирают СТО сегодня

Российский рынок моторных масел раскололся на два лагеря: одни сервисы остаются верны импорту, другие делают ставку на отечественные бренды. Эксперты «За рулем» выслушали аргументы каждой стороны.

Свои vs чужие: что льют в ваши двигатели на самом деле

Станции, которые продолжают заливать импортные масла, держатся за клиентскую базу. Владельцы дорогих автомобилей, особенно Mercedes-Benz и BMW, готовы переплачивать за фирменные канистры, даже несмотря на рост цен.

Как рассказал управляющий сетью «ТМС» Владимир Петров, консервативные владельцы Toyota тоже не хотят экспериментов: рецептура оригинальных масел разработана под конкретные двигатели и прошла полные испытания. Главное условие – прозрачная цепочка поставок, чтобы избежать подделок.

Многие СТО переходят на профессиональные линейки масел, которые продаются не в розницу, а в 200-литровых бочках напрямую от дистрибьюторов. Это дешевле для клиента и гарантирует подлинность. Например, Rolf Professional с зеленым маркером-красителем в составе. Как отметил руководитель сети «На колесах» Александр Куру, клиенты видят необычный цвет масла и уверены, что им заливают оригинальный продукт. Кроме того, у этого продукта есть официальные одобрения автопроизводителей: допуск Jaguar Land Rover для версии 5W‑30 C1 и спецификация VW 504/507 для 5W‑30 C3.

У отечественных масел – свои козыри. Главный – защита от контрафакта. Подделывают в первую очередь дорогие мировые бренды вроде Shell или Castrol. Российские Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Sintec и Татнефть в этом смысле вне зоны риска. Многие из них имеют допуски ведущих автопроизводителей. И, что критично в эпоху логистических сбоев, отечественное масло всегда есть в наличии.

Директор сервиса «Дима СТО» Дмитрий Хорошаев подтверждает: российские масла доступнее по цене, помогают экономить, при этом разработаны с учетом официальных допусков, а риск подделки при покупке у официальных дистрибьюторов минимален.

Таким образом, импортные бренды удерживают премиальный сегмент, отечественные уверенно наращивают долю. Оптимальный выбор для автовладельца – профессиональная линейка с одобрением производителя, будь то импорт или продукция российского завода.

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