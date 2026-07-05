Свои vs чужие: что льют в ваши двигатели на самом деле

Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла выбирают СТО сегодня

Российский рынок моторных масел раскололся на два лагеря: одни сервисы остаются верны импорту, другие делают ставку на отечественные бренды. Эксперты «За рулем» выслушали аргументы каждой стороны.

Станции, которые продолжают заливать импортные масла, держатся за клиентскую базу. Владельцы дорогих автомобилей, особенно Mercedes-Benz и BMW, готовы переплачивать за фирменные канистры, даже несмотря на рост цен.

Как рассказал управляющий сетью «ТМС» Владимир Петров, консервативные владельцы Toyota тоже не хотят экспериментов: рецептура оригинальных масел разработана под конкретные двигатели и прошла полные испытания. Главное условие – прозрачная цепочка поставок, чтобы избежать подделок.

Многие СТО переходят на профессиональные линейки масел, которые продаются не в розницу, а в 200-литровых бочках напрямую от дистрибьюторов. Это дешевле для клиента и гарантирует подлинность. Например, Rolf Professional с зеленым маркером-красителем в составе. Как отметил руководитель сети «На колесах» Александр Куру, клиенты видят необычный цвет масла и уверены, что им заливают оригинальный продукт. Кроме того, у этого продукта есть официальные одобрения автопроизводителей: допуск Jaguar Land Rover для версии 5W‑30 C1 и спецификация VW 504/507 для 5W‑30 C3.

У отечественных масел – свои козыри. Главный – защита от контрафакта. Подделывают в первую очередь дорогие мировые бренды вроде Shell или Castrol. Российские Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Sintec и Татнефть в этом смысле вне зоны риска. Многие из них имеют допуски ведущих автопроизводителей. И, что критично в эпоху логистических сбоев, отечественное масло всегда есть в наличии.

Директор сервиса «Дима СТО» Дмитрий Хорошаев подтверждает: российские масла доступнее по цене, помогают экономить, при этом разработаны с учетом официальных допусков, а риск подделки при покупке у официальных дистрибьюторов минимален.

Таким образом, импортные бренды удерживают премиальный сегмент, отечественные уверенно наращивают долю. Оптимальный выбор для автовладельца – профессиональная линейка с одобрением производителя, будь то импорт или продукция российского завода.

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