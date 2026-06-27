Рамный «японец» дешевле Нивы появился на российском рынке: актуальные цены

Новые Suzuki Jimny из Японии ввозят в Россию с ценам от 1,25 млн рублей

Любителям рамных внедорожников не обязательно иметь в кармане миллионы – на рынке появилась куда более бюджетная альтернатива. Речь идет о «параллельных» Suzuki Jimny, которые в свое время официально продавались у нас более 20 лет. Цены на них стартуют от 1,25 млн рублей.

За эту сумму компания из Владивостока готова привезти под заказ самую скромную и компактную модификацию Jimny, выпущенную как кей-кар для внутреннего японского рынка. От привычных нам версий она отличается зауженным кузовом, отсутствием расширителей на крыльях и более тонкими бамперами. Под капотом – 64-сильная бензиновая «турботройка» объемом 0,66 литра, работающая в паре с пятиступенчатой механикой.

Suzuki Jimny

Интересно, что отечественный трехдверный внедорожник LADA Niva Legend, обновленная версия которого с 90-сильным мотором появится в производстве в конце июля, в топе стоит 1 258 000 рублей. А если брать подготовленный для серьезного бездорожья вариант Bronto, то ценник будет не ниже 1 517 000 рублей. Еще дороже обходится рестайлинговая LADA Niva Travel – машины со светодиодной оптикой продаются от 1 528 000 рублей.

На деле более «упакованный» кей-кар Suzuki Jimny, но уже с силовым бампером и внедорожными шинами, во Владивостоке обойдется минимум в 1 320 000 рублей. При этом стандартная версия с 1,5-литровым 102-сильным двигателем доступна для заказа по цене от 1 700 000 рублей – именно такую сумму стоит закладывать, если заказывать авто в Хабаровске или Владивостоке. Экземпляры с автоматической коробкой передач стоят еще дороже: от 1 850 000 до 1 900 000 рублей.

Интерьер Suzuki Jimny

Практически все такие автомобили предлагаются только под заказ. В Омске Jimny с автоматом можно заказать примерно за 2 200 000 рублей, в Новосибирске – за 2 350 000, в Тюмени – за 2 400 000, в Твери – за 2 450 000, а в Краснодаре – за 2 500 000 рублей.

В других городах ситуация еще интереснее. К примеру, в Казани новый Suzuki с механической коробкой предлагают к поставке за 2 720 000 рублей, в Волгограде он стоит минимум 2 850 000, а московские расценки и вовсе стремятся к 3 000 000 рублей, а иногда и превышают эту отметку.

Что касается машин в наличии – судя по объявлениям на классифайдах, внедорожники без пробега можно купить от 2 680 000 до 2 800 000 рублей. Они есть во Владивостоке, Хабаровске, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Липецке, Нижнем Новгороде и ряде других городов. В целом «заказных» Jimny на рынке больше, чем тех, что уже привезены и готовы к постановке на учет.

Ранее сообщалось, что в России также начались «параллельные» поставки новых рамных внедорожников Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения. Эта модель, официально продававшаяся у нас с 2008 по 2022 год, поставляется из ОАЭ и стоит на классифайдах минимум 3 390 000 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал о других недорогих рамных внедорожниках, популярных в России.

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