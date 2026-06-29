Tank готовит мощный огромный внедорожник: первые фото

Great Wall Motor тестирует новый 500-сильный Tank 700L с трехрядным салоном

В Китае на дорожных испытаниях засветился новый внедорожник Tank 700L. Судя по всему, производитель готовит версию с удлиненной колесной базой и третьим рядом сидений.

Под капотом ожидается мощный V-образный восьмицилиндровый мотор объемом 4,0 литра с двойным турбонаддувом – такой агрегат компания показывала еще на прошлогоднем Шанхайском автосалоне.

История модели началась в 2021 году, когда Tank 700 представили как концепт. До серийного производства он добирался долгих три года – на рынок, включая Россию, внедорожник вышел только в 2024-м. И все это время его позиционировали исключительно как пятиместный автомобиль. Похоже, ситуация наконец меняется.

Затянувшаяся история с флагманским Tank 800 пока ничем не завершилась. Great Wall Motor решила не ждать и сосредоточилась на том, что уже есть в линейке. Актуальный флагман – модель с индексом 700 – как раз и стал основой для растянутой модификации. Впервые такую машину в камуфляже заметили в Китае еще в апреле, и сразу стало ясно: габариты изменились.

Tank 700L

Tank 700L: что нового

В последнее время GWM вошла во вкус – «растягивать» модели стало привычкой. Только в этом году вышли Wey V9X с двумя вариантами кузова и удлиненный Haval Raptor Plus. На подходе новый Haval H10 и Tank 300 в версии Hooke Edition. Правда, в случае с «трехсотым» изменения коснулись лишь передних крыльев, салон остался прежним. А вот у Tank 700L увеличили расстояние между осями, что напрямую повлияло на заднюю часть кузова.

Особенно заметна прибавка по оконному проему между стойками C и D – он стал больше. Это прямо намекает на появление третьего ряда сидений. Длиннобазный внедорожник также получил LiDAR-сенсор и экстерьер в стиле «ограниченной серии», которую в России знают как Edition One. Общая длина кузова, по прикидкам, может превысить 5,3 метра.

Китайские СМИ пишут, что машину могут оснастить новым 4-литровым V8. Речь, скорее всего, о битурбовом двигателе, который GWM показала на Шанхайском автосалоне в прошлом году. Его мощность достигает 500 лошадиных сил, а крутящий момент – не менее 700 Нм. Работать он будет в паре с 9-ступенчатым автоматом. Такая связка подходит для заднего или полного привода.

Tank 700L

Что с обычным Tank 700

Недавно стандартная версия обновилась на китайском рынке. Ее габариты – 5105 х 2061 х 1985 мм при колесной базе 3000 мм. Предлагается два гибрида. Первый – Hi4-T с 3-литровым V6 и электромотором, знакомый российским покупателям. В Поднебесной его отдача составляет 537 л.с. и 800 Нм. Батареи на 37,1 кВт·ч хватает на 90 км хода по циклу WLTC.

Вторая версия, Hi4-Z, сочетает 2-литровый двигатель и два электромотора. Суммарная мощность – 864 л.с., момент – 1195 Нм. Емкость батареи выросла до 59,05 кВт·ч, что позволяет проезжать 190 км на электричестве. В Китае цены на Tank 700 – от 428 до 508 тысяч юаней (4,6-5,46 млн рублей).

Tank 700L

В России Tank 700 продается официально с бензиновым мотором или параллельным гибридом. Доступны четыре комплектации. Базовая «Бизнес» 2025 года стоит 9 899 000 рублей. «Премиум» на бензине – 10 699 000 рублей, а за модель 2026 года просят 11 499 000 рублей.

Гибрид «Техно Премиум» обойдется в 11 899 000 – 12 999 000 рублей. За топовое исполнение «Е1» (Edition One) придется выложить от 13 099 000 до 14 199 000 рублей – в зависимости от года выпуска.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Haval представил на закрытом мероприятии в Китае полноразмерный кроссовер H10.