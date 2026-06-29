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Платить больше: почему полный привод нужен далеко не всем

Автомеханики Лазарев и Хромов рассказали о минусах полного и заднего приводов

По данным Pravda.Ru, выбор между задним и полным приводом часто строится на стереотипах о престиже и внедорожных способностях.

Но расплачиваться за такие характеристики приходится снижением экономичности и головной болью при обслуживании. Мало кто из опытных водителей задумывается о реальных последствиях эксплуатации сложных трансмиссий, которые в определенных условиях оборачиваются серьезными тратами или проблемами с управляемостью.

Владельцы заднеприводных моделей ценят классическую компоновку, но она накладывает свой отпечаток на повседневное использование. Дополнительные детали в трансмиссии, передающие крутящий момент, заметно утяжеляют машину. А это напрямую ведет к перерасходу топлива и повышенному износу ходовой части.

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«Классическая компоновка при всей своей привлекательности требует от водителя навыков контроля баланса машины. На обледенелой трассе резкое нажатие на педаль газа может спровоцировать занос, с которым новичку справиться крайне сложно», – говорит инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Кстати, стабильность на дороге сильно зависит от технического состояния агрегатов. По аналогии с лишними литрами топлива, которые незаметно нагружают системы, избыточный вес трансмиссии постоянно работает против экономии горючего.

Мифы о полном приводе и городских буднях

Многие уверены, что полный привод – это универсальный ключ к любым дорожным условиям. Однако на сухом асфальте такая система превращается просто в лишний груз. Механическая сложность узла означает больше потенциальных поломок и обязательное профессиональное обслуживание.

«Усложнение конструкции неизбежно ведет к удорожанию каждого визита в сервис. Если владелец редко выбирается на бездорожье, он лишь переплачивает за топливо и обслуживание механизмов, которые большую часть времени простаивают без дела», – отметил работник автосервиса Денис Хромов.

Прогресс инженерии значительно повысил безопасность переднеприводных машин. Благодаря продуманной геометрии подвески и электронным ассистентам современные модели этого типа ведут себя предсказуемо в самых разных ситуациях. При этом отсутствие громоздкой трансмиссии экономит деньги – как на этапе покупки, так и в долгосрочной перспективе.

«Сейчас передний привод стал достаточно эффективным для городской среды. Он легче и проще в ремонте, чем сложные системы с раздатками и карданами, что делает его оптимальным выбором для большинства водителей», – резюмировал Михаил Лазарев.

Ранее «За рулем» писал о том, что высокий капот внедорожников опасен для пешеходов.

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Источник:  Pravda.Ru
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