КАМАЗ начал выпускать коленвалы для моторов Chery
На кузнечном заводе КАМАЗа начали штамповать пробные партии коленчатых валов для моторов Chery.
Об этом в интервью корпоративному изданию «Вести КАМАЗа» рассказал гендиректор кузнечного завода Игорь Малясёв. Он уточнил, что в рамках проекта уже освоен коленчатый вал для 4-цилиндрового двигателя объемом 2 литра, а также начато проектирование штамповой оснастки под коленвал двигателя объемом 1,4 литра. Эти коленчатые валы предназначены для Chery, имеющей локальное производство автомобилей в России, отметил гендиректор.
Из этого следует, что коленвалы будут поставляться на недавно запустившийся завод двигателей в Калуге, который снабжает моторами расположенное там же производство автомобилей Tenet.
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