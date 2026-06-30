КАМАЗ начал выпускать коленвалы для моторов Chery

Кузнечный завод КАМАЗа будет поставлять коленвалы на производство Tenet в Калугу

На кузнечном заводе КАМАЗа начали штамповать пробные партии коленчатых валов для моторов Chery.

Об этом в интервью корпоративному изданию «Вести КАМАЗа» рассказал гендиректор кузнечного завода Игорь Малясёв. Он уточнил, что в рамках проекта уже освоен коленчатый вал для 4-цилиндрового двигателя объемом 2 литра, а также начато проектирование штамповой оснастки под коленвал двигателя объемом 1,4 литра. Эти коленчатые валы предназначены для Chery, имеющей локальное производство автомобилей в России, отметил гендиректор.

Изготовленная на КАМАЗе поковка коленвала Chery

Из этого следует, что коленвалы будут поставляться на недавно запустившийся завод двигателей в Калуге, который снабжает моторами расположенное там же производство автомобилей Tenet.

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