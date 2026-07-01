В России стали намного чаще покупать полисы ОСАГО онлайн: свежая статистика

Спрос на онлайн-покупку ОСАГО в России вырос на 20% в январе – июне 2026 года

Финансовый маркетплейс «Сравни» подвел итоги полугодия на рынке обязательного автострахования – и данные оказались довольно показательны. Спрос на удаленное оформление полисов заметно подскочил: с января по июнь 2026 года количество онлайн-покупок ОСАГО увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Чаще всего страхуют вполне предсказуемые модели. В топе оказались отечественная Lada Granta (она же ВАЗ-2190) и две популярные корейские иномарки – Kia Rio и Hyundai Solaris. При этом средний возраст машин, на которые оформляют полисы, продолжает расти – сейчас он составляет 14,3 года, хотя еще недавно был ровно 14 лет. А вот средний возраст самого страхователя – 46 лет.

Рынок ОСАГО постепенно адаптируется к текущей экономической ситуации, отмечают эксперты. За первые шесть месяцев средняя цена полиса выросла с 6100 до 6800 рублей, а в июне она и вовсе достигла отметки в 7500 рублей. В компании поясняют: это логичная реакция страховщиков на подорожание запчастей и услуг по ремонту автомобилей.

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