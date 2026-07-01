Хотите купить авто? Узнайте, какой цвет самый дорогой, а какой самый безопасный

Аналитики T–Data: какие три цвета для автомобилей выбирают в России

За последние 30 лет российский автопарк почти полностью утратил цветовое разнообразие. Аналитики T-Data из «Т-Ж» выяснили: если в 1995 году на тройку самых ходовых оттенков приходилось 42% автомобилей (кстати, это были белый, синий и красный), то среди машин 2025 года выпуска доля лидеров взлетела до 84%. Эту информацию исследователи предоставили «Газете.Ru».

На данный момент расстановка сил на рынке такова: серый цвет занимает первую строчку с 33%, за ним следует белый (28%), а замыкает топ-3 черный (23%). Между прочим, еще 30 лет назад расклад был совсем другим – синий, белый и красный делили между собой примерно по 16-19% рынка. Сейчас же синий встречается лишь на 4,8% новых автомобилей.

Серый цвет – настоящий долгожитель среди лидеров. Он уверенно держался в топе в нулевые, немного сдал позиции в 2010-х (опускался на второе место), а в 2024-м снова вернул себе первенство. При этом самые «цветные» машины, по статистике, у Daewoo: 53% их моделей окрашены в яркие оттенки. А вот у SsangYong этот показатель минимальный – всего 15%.

Цена и безопасность

Оказывается, цвет кузова напрямую связан со стоимостью. Самый дорогой вариант – черный: средняя цена такой машины превышает 3 млн рублей. А вот желтый, напротив, самый бюджетный – в среднем 1,9 млн рублей. Более того, больше 40% желтых автомобилей стоят меньше 1 млн рублей. Зато в люксовом сегменте все с точностью до наоборот: желтые Porsche в среднем обходятся вдвое дороже черных.

Что касается безопасности, то желтый цвет признан самым надежным: на долю таких машин приходится лишь 9,3% ДТП. Хуже всего дела обстоят с черным (11,4%), хотя эксперты подчеркивают: разница во многом зависит от типа авто и стиля вождения, а не от пигмента. Еще одна любопытная деталь: красные и оранжевые машины женщины выбирают чаще мужчин, а вот желтый пользуется одинаковой популярностью у обоих полов.

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