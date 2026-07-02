Автокомпании увольняют сотрудников по всему миру: сможет ли ИИ заменить человека

Мировые автобренды сокращают персонал на фоне кризиса и внедрения ИИ

BMW, Volkswagen и Mercedes уже вовсю оптимизируют штат, пытаясь удержаться на плаву в условиях кризиса. Однако проблемы в мировой автомобильной индустрии затронули не только немецкую «большую тройку» – производители по всей планете массово расстаются с сотрудниками. Одни компании пытаются выжить в условиях жесткой конкуренции, другие – перестраиваются под нужды автоматизации и внедрения искусственного интеллекта.

Концерн Stellantis планирует сократить 650 работников инженерного центра Opel в немецком Рюссельсхайме. После того как бренд перешел под контроль французской группы, большинство моделей перевели на унифицированные платформы, так что потребность в собственных разработчиках резко упала. Сейчас в инженерном центре трудится около 1650 специалистов, но после реструктуризации их число сократится примерно до тысячи.

Похожим путем идет и Renault. До конца 2027 года компания уволит около 800 инженеров во Франции, где в общей сложности работают порядка 5,5 тысячи человек – почти половина всего персонала концерна. Называя причины, в Renault указывают на усиление конкуренции с китайскими брендами: за два года их доля на европейском рынке выросла более чем втрое, а новые модели китайцы выводят примерно за два года, тогда как раньше на это уходило четыре-пять лет.

Правда, Renault не ограничивается только увольнениями. Около 2,5 тысячи сотрудников будут переобучены, а дополнительно компания наймет 150-200 новых специалистов для работы над электромобилями, программным обеспечением и AI-технологиями.

Британский Aston Martin тоже столкнулся с финансовыми проблемами: марка намерена сократить до 20% сотрудников из трех тысяч – это даст экономию примерно в 40 миллионов фунтов в год. По итогам прошлого года чистый убыток компании составил 493 миллиона фунтов (около 51,1 миллиарда рублей), выручка упала на 21%, а долг вырос до 1,38 миллиарда фунтов (примерно 143 миллиарда рублей). В руководстве винят задержки запуска новых моделей, проблемы с качеством, слабый спрос в Китае и американские импортные пошлины.

Оптимизация в Nissan и GM

Серьезные трудности испытывает и Nissan. По данным Financial Times, компания сократит около 900 офисных сотрудников в Европе – это примерно 10% регионального персонала во Франции, Испании и Великобритании.

Кроме того, Nissan объединит две сборочные линии на заводе в британском Сандерленде и рассматривает возможность привлечения стороннего партнера для загрузки свободных мощностей. По информации FT, одним из кандидатов может стать китайская Chery. Компания также перестраивает логистику в Северной Европе и сокращает складское подразделение в Барселоне. Причина все та же – китайские бренды давят на всех фронтах. За первые четыре месяца года продажи Nissan в Великобритании упали на 13%, а в ЕС по итогам первого квартала – на 8,3%.

General Motors выбрал другой подход: сокращение здесь связано не столько с экономией, сколько с пересмотром компетенций. Компания планирует уволить от 500 до 600 IT-специалистов в рамках реорганизации.

Одновременно GM активно автоматизирует производство. На заводе Factory Zero в Мичигане устанавливают около 50 коллаборативных роботов, которые займутся повторяющимися операциями – например, установкой кузовных панелей. В результате предприятие покинут более тысячи человек. В компании утверждают, что роботы будут работать вместе с людьми, повышая безопасность и производительность.

Ставка на ИИ не всегда оправдана

Впрочем, упор на искусственный интеллект не всегда приносит ожидаемый результат. Ford ранее активно использовал ИИ для автоматизации процессов. По данным CNBC, с 2024 года Ford, General Motors и Stellantis совместно уволили в США более 20 тысяч человек.

Но потом Ford был вынужден вернуть часть сотрудников: в компании признали, что технологии пока не способны полностью заменить человека, особенно в задачах, требующих сложных инженерных решений и контроля качества. «Мы ошибочно думали, что, просто внедрив ИИ, получим высококачественный продукт. Но мы признаем, что для улучшения некоторых инструментов автоматизации нам нужно обучать ИИ у самых опытных людей», – заявил вице-президент Ford по разработке автокомпонентов Чарльз Пун.

Не избежали оптимизации и китайские гиганты. BYD по итогам 2025 года сократила штат примерно на 100 тысяч человек, оставив около 870 тысяч сотрудников – это почти на 10% меньше, чем годом ранее. В самой компании объясняют это реструктуризацией, повышением эффективности и оптимизацией затрат. А ранее стало известно, что Li Auto закроет 100 дилерских центров в Китае в первой половине 2026 года из-за снижения объемов продаж в 2025-м.

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