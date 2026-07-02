Largus с автоматом — когда ждать? Ответ завода!

Максим Соколов: Не уверен, что Ларгус с вариатором будет востребован

Вариатор WLY устанавливается на Весту и Искру, в скором времени его получит и Гранта... А как насчет Ларгуса?

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в беседе с главным редактором «За рулем» Максимом Кадаковым внес ясность в этот вопрос.

«Не уверен, что такой автомобиль будет востребован. Ларгус – это все-таки рабочая лошадка, ездит с большими нагрузками, которые не очень любит вариатор. Но все зависит от рынка. Если рынок скажет, что Ларгус с вариатором нужен, мы с удовольствием запустим в производство такую модификацию», – сообщил Соколов.

Напомним, в семействах Lada Vesta и Iskra китайский вариатор WLY используется в паре с 16-клапанными моторами, а на Гранте будет агрегатироваться с 90-сильным 16-клапанником – таким образом инженеры планируют приблизить ресурс трансмиссии к ресурсу двигателя.

Ранее «За рулем» рассказал, что Ларгусы 2024-2025 годов выпуска стали дешевле на 30 тысяч рублей.