Страховщики объяснили, почему нельзя привязать ОСАГО к водителю, а не к машине

РСА и Банк России объяснили, почему нельзя страховать ответственность водителя

ОСАГО может ждать серьезная трансформация, которую обсуждают в СМИ уже не первый раз. Речь идет о том, чтобы позволить автовладельцам самим решать: страховать риск, связанный с конкретным автомобилем, или же собственную ответственность как водителя.

В нынешней системе все завязано на транспортное средство. Если у человека в гараже стоит три машины, а ездит он один, страховку все равно придется оформлять на каждую. Хотя по логике, когда водитель один и авто одной категории, одного полиса ему было бы достаточно. Парадокс? Верно. Но есть и другой сценарий – одну семейную машину делят несколько человек. И вот здесь было бы разумнее привязать страховку именно к тому, кто сидит за рулем. Правда, и в этом случае инициатива натыкается на стену аргументов.

Почему же это не работает? В РСА пояснили, что подобные предложения всплывают регулярно, но каждый раз, после детальной проработки, их отклоняют. Скажем, в 2017 году Минфин забраковал такой подход, сославшись на удар по интересам юрлиц, у которых большие автопарки.

На деле страховая премия складывается не только из мастерства водителя. Транспортное средство – ключевой фактор риска. Как подчеркивают в Банке России, тип авто, его мощность и цели использования являются решающими при расчете тарифа. Существующий баланс между рисками, которые несут разные водители (с их историей и стажем), и характеристиками машины (от мотора до назначения) разрушать нельзя.

Кстати, систему тарификации постоянно дорабатывают. Последние изменения для более точной индивидуализации водителей были внесены в конце 2025 года. Благодаря гибким тарифным коридорам страховщики могут предлагать скидки аккуратным автомобилистам. Но важнейшим элементом оценки по-прежнему остается конкретное транспортное средство в договоре.

Есть и сугубо практическая проблема. Если полис привяжут не к номеру машины, а к правам водителя, камеры фотофиксации просто не смогут отследить – есть ли страховка на конкретное авто. А это прямой удар по борьбе с незастрахованными автовладельцами. Потерпевшими в ДТП сейчас нередко оказываются добросовестные водители, которые вынуждены «доплачивать» за тех, кто ездит без полиса.

Кроме того, с помощью камер собираются создать систему, при которой Европротокол будет работать безотказно. Если хотя бы у одного участника аварии нет полиса, оформить все быстро и не создавать пробку не выйдет. А значит, и цены на страховку для честных водителей снижать не получится – рынку приходится закладывать риски от нарушителей.

О других страховых нововведениях «За рулем» ранее рассказывал.