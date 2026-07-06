Эти кроссоверы ломаются реже всего: новый рейтинг с неожиданным лидером

Topspeed перечислил 10 самых надежных семейных кроссоверов

При выборе трехрядного внедорожника будущие владельцы часто задумываются не только о пассажировместимости и современных гаджетах. Главный вопрос – насколько часто машина будет требовать визита в сервис. Эксперты составили актуальный рейтинг, опираясь на данные опросов реальных автомобилистов, где учитывалось количество дефектов, поломок и неисправностей на каждые 100 машин.

Неожиданно для многих на вершине списка оказался Chevrolet Blazer. Он набрал 85 баллов из 100 возможных – лучший показатель в классе. Удивительно, но у этой модели нет ни одной отзывной кампании, а ежегодное обслуживание обходится всего в $431.

На вторую строчку с таким же результатом взобрался Kia Telluride. Этот внедорожник, как отмечают, уже пережил фазу «детских болезней», хотя в его истории и есть три отзыва. А вот бронза досталась Hyundai Palisade с 84 баллами.

Вся пятерка лидеров оказалась очень плотной. Четвертое место делят Nissan Pathfinder (тоже 84 балла) – его надежность заметно подскочила после того, как в 2022-м японцы отказались от вариатора в пользу классического автомата, и Chevrolet Traverse (83 балла) после редизайна 2024 года.

Шестым финишировал Dodge Durango (83 балла). По надежности он хорош, вот только за десять лет эксплуатации он потребует больше всего денег: около $11,4 тыс. А замыкают десятку Toyota Grand Highlander (82 балла, две отзывные кампании), Honda Passport (82 балла) с рекордными $371 в год на обслуживание, проверенный жизнью Toyota Highlander (те же 82 балла) и Subaru Outback с результатом 81 балл.

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