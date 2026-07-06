Цены авто изменились за неделю: какие марки подорожали, а кто предлагает дисконт

CARgument: АВТОВАЗ, Geely, Belgee подняли цены, Changan и Tank ввели скидки

Аналитическое агентство CARgument зафиксировало очередную волну пересмотра цен на российском авторынке. Подорожание и скидки затронули модели 2025-2026 годов выпуска, а также ряд машин предыдущих лет. В общем-то, картина получилась пестрой: одни бренды поднимают цены, другие – снижают.

Самое заметное повышение произошло у АВТОВАЗа. Рекомендованные цены на Lada Largus и все ее модификации – включая Largus CNG и Largus Cross – выросли на 50 тысяч рублей за каждую версию. Geely поднял стоимость топ-комплектаций целой линейки: Atlas, Cityray, Coolray, EX5, Monjaro, Okavango и Preface прибавили по 5 тысяч. Белорусский Belgee тоже переписал прайсы: S50 стал дороже на 6 тысяч, X50+ – на 4 тысячи, а X70 – от 3 до 5 тысяч в зависимости от версии.

Другие игроки решили сыграть на привлекательных предложениях. Chagan, например, дает скидку в 900 тысяч рублей на гибридный кроссовер Uni-K iDD 2023 года. Tank предлагает вычеты для моделей 2026-го: 100 тысяч на Tank 300, 150 на Tank 400 Premium и от 200 до 300 тысяч на Tank 500 HEV. Wey снизил цену минивэна 80 Business Lounge на 200 тысяч рублей.

Правда, не обошлось без отката назад. Voyah урезал действующие дисконты: для Free Sport Edition вычет уменьшился на 1,05 миллиона рублей на авто 2025 года и на 750 тысяч – на 2026-й. У Passion Standard скидка упала с 470 до 170 тысяч рублей. Jetour тоже менял условия разнонаправленно: дисконт на Dashing вырос на 50 тысяч, зато на X70 Plus сократился на те же 50.

Электрический сегмент тоже не остался в стороне. Evolute поднял цены на i-Space и i-Joy 2026 года – плюс 100-150 тысяч рублей. Hongqi увеличил стоимость HS3 на 9-29 тысяч. Foton поднял пикап Tunland G9 в версии Premium на 100 тысяч и отменил скидку в 150 тысяч на машины 2025-го. DFM: Huge и Mage подорожали на 200 тысяч, но скидки на них увеличили на 60 и 50 тысяч соответственно.

Единственное безусловное снижение цен коснулось Bestune T77 в комплектации Luxury. Автомобиль 2023 года подешевел на 102 тысячи и теперь стоит 1 798 000 рублей.

Ранее «За рулем» разъяснил, что теперь за разницу между реальной ценой восстановления автомобиля и лимитом ОСАГО придется отвечать лично виновнику аварии.