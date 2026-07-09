Закончились баллоны и оборудование: перевести машину на газ стало сложнее

В России выросла стоимость установки ГБО

Российские компании, которые устанавливают газобаллонное оборудование, столкнулись с жестким дефицитом деталей. Спрос резко подскочил, а поставки за ними не поспевают.

В нескольких мастерских Autonews.ru подтвердили перебои. В «Гарант-ГАЗ», например, временно не принимают новые машины – банально не хватает баллонов и прочих компонентов. «Звоните недели через три-четыре», – посоветовали там. Примерно та же картина в «Авто-Билд»: ближайшие поставки ожидают только к сентябрю. Правда, в «Центре ГБО» ситуацию оценили чуть оптимистичнее – запись возможна уже на следующую неделю.

Дефицит оборудования и рост стоимости

Цены на установку ощутимо поднялись. В «Универсал-газ-сервис», где еще берут заказы, процедуру оценивают в 95 тыс. руб. Причем записаться на конкретное время заранее не получится – схема работает иначе. Сначала клиент приезжает, выкупает оборудование за 85 тыс. руб. и попадает в очередь на монтаж. Сама установка стоит еще 10 тыс. руб., и, как правило, ее делают в тот же день.

В «Центре ГБО» рассказали, что установка на четырехцилиндровую машину сегодня обходится примерно в 80 тыс. руб. Причем почти 30 тыс. из этой суммы – цена самого газового баллона. То есть комплектующие существенно подорожали.

Не на каждую машину можно поставить газ

Мастерские готовы работать далеко не со всеми моделями. Все упирается в конструкцию автомобиля и наличие совместимого оборудования.

Особая проблема – современные бензиновые моторы с непосредственным впрыском топлива. На такие машины установить ГБО зачастую технически невозможно. Свежий пример из «Центра ГБО»: пришлось отказать клиенту, который хотел переоборудовать трехлитровую BMW в G-кузове. Подходящих решений просто не существует.

Влияние ГБО на ресурс двигателя

Оборудование может повлиять на долговечность мотора, но тут многое зависит от типа газа. Как объяснили в «Центре ГБО», основные риски связаны с метаном. Пропановые установки обычно не создают серьезных проблем.

«Если вы выбираете метановую установку, со временем могут возникнуть проблемы. Мы работаем только с пропаном», – пояснили в техцентре.

В «Гарант-ГАЗ» добавили, что при работе на газу после пробега 80-100 тыс. км стоит внимательно следить за клапанами и обязательно делать диагностику.

Почему спрос все равно растет

Несмотря на дефицит и подорожание, интерес к газу не падает. Все дело в экономии: хотя расход топлива увеличивается в среднем на литр-полтора, газ сегодня стоит почти вдвое дешевле бензина. Для многих водителей это реальный шанс сократить траты и на топливе, и на времени в целом.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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