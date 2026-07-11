Эта модель Kia оказалась слишком дорогой и никому не нужной

Kia остановит производство седана K9 до конца года из–за резкого падения спроса

Южнокорейский автопроизводитель Kia официально сворачивает выпуск своей самой дорогой легковой модели – седана K9 (на экспортных рынках известного как K900). Машина, задуманная как прямой конкурент немецким премиум-брендам, так и не смогла завоевать сердца покупателей. За последние семь лет продажи этой модели обвалились катастрофически – на 87%, пишет Carscoops со ссылкой на данные издания Hankyung.

Последний Kia K9 покинет заводской конвейер до наступления 2027 года. Так завершится 14-летняя история модели, которая пережила два поколения и несколько рестайлингов. Заднеприводный седан строился на платформе Genesis, однако коммерческого успеха это ему не принесло. В лучший для себя 2012 год в Южной Корее разошлось 13 931 авто, а после смены поколения в 2018-м интерес временно подскочил до 11 843 машин. Но дальше – только падение.

В 2025 году объем реализации составил жалкую 1581 единицу. Для сравнения: за тот же период родственный Genesis G80 купил 41 291 водитель, а Hyundai Grandeur – и вовсе 71 775 человек. За первую половину 2026-го продано лишь 734 седана K9. На этом фоне решение о закрытии модели выглядит логичным шагом.

Высвободившиеся мощности пойдут под выпуск более актуальных электромобилей и коммерческого транспорта. Производственные линии, где сейчас собирают K9, переоборудуют под новые электрические модели. После ухода флагмана самым крупным седаном в гамме Kia станет переднеприводный K8.

Стоит отметить: K9 так и не обзавелся гибридной версией, всю свою жизнь довольствуясь только бензиновыми V6. На домашнем рынке цены стартуют от 60,3 млн вон (примерно $40 000), а топовая версия с турбомотором 3.3 и полным приводом стоит 79,9 млн вон ($53 000).

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