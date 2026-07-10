АВТОВАЗ раскрыл перспективы минивэна Lada B-Van

Максим Соколов: минивэн на платформе Весты остается поисковой моделью

Конкретных планов по запуску минивэна на платформе Lada Vesta у АВТОВАЗа сейчас нет. Об этом в интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Мы публично представили прототип во время визита главы государства на АВТОВАЗ, поскольку мы – как и любой крупный автозавод – прорабатываем различные сценарии развития модельного ряда. Но пока минивэн на платформе Весты остается как некая поисковая модель. Тем не менее, минивэн у нас фактически уже есть – это машины новой марки SKM. Не забудем и про 7‑местный Ларгус. А бездумно расширять модельный ряд не может ни один завод. Посмотрим, как будут разворачиваться продажи автомобилей SKM – и будем принимать дальнейшие решения», – сказал Соколов.

Lada B-Van, январь 2025 года

Напомним, дизайн-макет под условным названием Lada B-Van показали Путину в январе 2025 года. Там же продемонстрировали посадочный макет с тремя рядами сидений будущего минивэна. Про проекту, длина новой 7-местной модели должна была составить 4,6 метра – для сравнения, у Ларгуса лишь 4488 мм. В марте 2025-го начались конструкторские работы по кузову Lada B-Van, а выход на рынок планировался в 2027 году.

Ранее «За рулем» рассказывал, что на том же показе фигурировал кроссовер B+ Cross, который должен стать серийным Азимутом уже в сентябре текущего года.