На завод Volkswagen пришли работать необычные «сотрудники»: в чем их сила

На заводе Volkswagen для озеленения территории задействовали стадо овец

Если думаете, что стрижка газона – прерогатива людей с газонокосилками, вы ошибаетесь. Volkswagen привлек к работе на своем заводе в польской Познани стадо необычных сотрудников – овец.

Животные будут ухаживать за территорией возле фотоэлектрической установки мощностью 18,3 МВт. В солнечные дни станция может полностью закрыть потребности предприятия в электричестве, а по итогам года покрывает порядка четверти всего энергопотребления. Овцы, которых выпустили между рядами солнечных панелей, уже освоились. Владельцы стада отмечают: животные привыкли к новой обстановке буквально за несколько дней и спокойно пасутся вокруг оборудования, сбившись в небольшие группы. Такое «живое скашивание» травы продлится до осени.

Три производственные площадки VW в Познани (включая соседний Сваржендз) в прошлом году собрали 150 тысяч автомобилей Caddy, 25 тысяч Transporter и 4 миллиона компонентов. На этих заводах работает 7 000 человек – предприятие считается крупнейшим работодателем в Великопольском регионе. Впрочем, масштаб скоро вырастет: свыше трех тысяч человек займутся сборкой фургонов Crafter на новой площадке во Вжесне, что в 50 километрах от Познани. К слову, на прошлой неделе «РГ» сообщала, что другой концерн – Porsche – наоборот, сократит в Германии 4 000 рабочих мест.

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