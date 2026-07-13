Цена бензина в Крыму поставила новый рекорд

Коммерсант: литр бензина на заправке в Ялте стоит 350 рублей

Сложная ситуация с топливом в Крыму, похоже, далека от разрешения: бензин очень дорогой и его явно недостаточно.

В конце прошлой недели топливо в свободной продаже оставалось у 99 заправок на полуострове, пишет источник со ссылкой на Минтопэнерго республики. По данным региональных СМИ, это примерно четверть автозаправок в Крыму. Более того, напомним, 5 июля топливо завезли на 112 крымских АЗС – а значит, к настоящему моменту на некоторых заправках этот запас уже иссяк.

«Бензин появился в свободной продаже в Ялте на одной заправке и стоит 350 рублей за литр. Канистра обойдется в 7 тысяч рублей. Зато очереди нет – люди просто не заправляются из-за цены. Туристы, приехавшие на машине, берут с собой запасы. Турпотока почти нет. В соседней гостинице весь персонал отпустили домой, а оставшимся сотрудникам срезали зарплату наполовину», – цитирует источник владельца гостевого дома в Ялте.

Кроме того, в разных частях полуострова постоянно возникают перебои с водоснабжением и электроэнергией. Сложности испытывают не только транспортная и туристическая сферы, но и простые жители.

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