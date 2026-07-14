Volkswagen предложит Passat жителям Казахстана

В Казахстана в продаже появится Volkswagen Passat китайской сборки

На локальном реестре Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) обнаружились документы на седан Volkswagen Passat, выпущенный совместным предприятием FAW-Volkswagen. На публикацию обратило внимание издание «Колеса.kz».

Имя Passat на китайском рынке не используется. Как полагают журналисты, под знакомым названием жителям Казахстана предложат модель Magotan. На это прямо указывают характеристики из опубликованного ОТТС: длина – 4990 мм, колесная база – 2871 мм.

Единственная заявленная версия, судя по документам, получит 220-сильный турбомотор объемом 2 литра. Коробка передач формально не раскрыта, правда, оригинальный Volkswagen Magotan оснащается исключительно 7-ступенчатым преселективным роботом DSG.

Прогнозируется, что в топовых исполнениях появится комплекс электронных помощников, панорамная крыша, матричная оптика и трехзонный климат-контроль. Между прочим, в списке также значатся 15-дюймовый экран медиасистемы и отделка салона экокожей.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о новом VW Passat в России.