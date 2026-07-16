Можно ли глушить мотор, если вентилятор охлаждения еще работает? Мнение эксперта

Стрельбицкий рассказал, можно ли выключать двигатель при работающем вентиляторе

На деле многие водители попадали в такую ситуацию: заглушил машину, а из-под капота доносится гул – вентилятор продолжает крутиться. Стоит ли паниковать? Вовсе нет. Как объяснил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, это абсолютно нормальное поведение для большинства современных авто.

После напряженной поездки, особенно в пробках или в жару, мотор и все подкапотное пространство остаются сильно разогретыми. Система охлаждения, чтобы помочь агрегату, не выключается сразу – вентилятор самостоятельно додувает, даже когда зажигание уже выключено. Алгоритмы управления сами решают, сколько нужно времени на такое охлаждение.

Так что глушить двигатель при работающем вентиляторе можно. Современные машины к этому полностью приспособлены. Если с электроникой все в порядке, она сама выключит вентилятор, когда температура упадет до безопасного уровня.

Правда, есть пара «красных флагов». Если стрелка температуры уперлась в красную зону или на приборной панели загорелась лампочка перегрева – тут уже не до ожидания. Нужно не ждать, пока вентилятор успокоится, а искать причину: проверять уровень антифриза, состояние радиатора и патрубков. И скорее всего – ехать в сервис.

Кстати, если вентилятор после каждой остановки работает подозрительно долго или включается без видимых причин, это тоже повод задуматься. Возможно, проблема в датчиках температуры, термостате или кондиционере. Вадим Стрельбицкий подчеркивает: ориентироваться стоит не на сам факт вращения вентилятора, а на то, как часто и насколько долго это происходит.

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