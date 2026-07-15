Игры кончились: как техника Ле-Мана устроила разгром суперкарам на «Игора Драйв»

На гонке REC в Санкт-Петербурге прототип Ligier финишировал с отрывом в круг

Третий этап Российской серии гонок на выносливость (REC) на автодроме « Игора Драйв» обострил ключевую техническую интригу сезона: противостояние прототипов и суперкаров GT3 (класс GT Pro).

Проектировавшаяся под стандарты Формулы-1 конфигурация питерской трассы с ее длинными прямыми и перепадами высот на сухом асфальте дала прототипам абсолютное превосходство в аэродинамике и прижимной силе. Мощные, но тяжелые кузовные машины кубка по сухой погоде ничего не смогли противопоставить открытой гоночной технике.

Шторм, накрывший к вечеру окрестности Санкт-Петербурга, обошел автодром стороной. Без вмешательства дождевой стихии легкие прототипы окончательно закрепили статус «хозяев трассы».

Главной сенсацией стал абсолютный рекорд круга, который установил экипаж команды «Про Моторспорт» №9 в составе Георгия Ефросинина и Игоря Мухина. Из-за затяжной серии сходов в абсолюте они уступили Mercedes CapitalRT, но завоевали заслуженное серебро в своем зачете CN Pro. Замкнули призовую тройку этого же класса Михаил Лобода и Кирилл Киракозов из BALCHUG Racing. Столкнувшись с аварией уже на первом круге, пилоты не сдались: механики в рекордные сроки восстановили машину, позволив команде добраться до финиша и трогательно отпраздновать «бронзовый» подиум вместе со всей ремонтной бригадой.

Исторический триумф в абсолютном зачете отпраздновала команда TEAMGARIS: их топовый спортпрототип Ligier LMP3 под номером 29 (Константин Терещенко, Константин Захаревский, Станислав Сидорук) финишировал первым с комфортным отрывом в один круг.

Старшие кузовные классы: триумф в GT Pro и триумф легенды в GT

В престижнейшем «кузовном» классе GT Pro после схода главных конкурентов — пилотов Vracing Александра Вартаняна и Кирилла Смаля — победу уверенно забрал дуэт CapitalRT в составе Михаила Алешина и Дениса Ременяко. На фоне неудачи соперников они существенно нарастили отрыв в личном зачете сезона. Второе место в классе заняли Андрей Солуковцев и Давид Погасян из ИСКРА Моторспорт №37, а третьими стали вернувшиеся в REC Алексей Несов с Максимом Кизиловым из Time4Race №10.

В зачете GT для «полусерийных» спорткаров одна из легенд российского автоспорта, экс-пилот FIA WEC Виктор Шайтар в экипаже с молодым гонщиком Денисом Помогаловым принес победу команде YADRO Motorsport №48. Второе место завоевал экипаж TEAMGARIS №34 (Станислав Аксенов и Эдуард Исламов). Тройку сильнейших замкнули представители Катюша Racing №3 — Максим Виноградов и Иван Костюков. Именно этот коллектив параллельно стал обладателем Кубка Санкт-Петербурга — отдельного зачета для команд с «пропиской» в Северной столице.

Младшие классы: драма в GT Light и битва характеров в TCE

Пока в голове пелотона прототипы улетали в космос, в младших зачетных группах развернулось не менее драматичное сражение, где судьбу подиумов решала надежность техники и выносливость пилотов.

Класс GT Light: зачет преподнес главную сенсацию дня. Лидировавший и доминировавший на протяжении первых гонок сезона экипаж Sportcar Racing Team №5 (Роман Смоляков и Евгений Магидович) за час с небольшим до финиша столкнулся с техническими проблемами на своем Porsche Cayman и сошел в боксы. На вершину класса триумфально поднялись Владислав Агнивин и Станислав Ярков из BURMA RT №36, реабилитировавшись за сход на прошлом этапе. Серебро взяли представители 82RT (Роман Мануйлов, Вахтанг Димитрадзе и Алексей Веременко) на редком купе BMW Z4 №82, а замкнули тройку постоянные участники серии из X-Rays Motorsport (Максим Елизаров, Андрей Лукин и Анатолий Шипов).

Класс TCE: настоящую битву характеров продемонстрировали победители «турингового» зачета из QUANTUM Racing. Экипаж №12 в составе Петра Бирюкова, Павла Помогалова и братьев Захара и Артема Слуцких из-за поломки Audi RS3 TCR полностью пропустил квалификацию и стартовал с пит-лейна, но сумел прорваться на высшую ступень пьедестала. Второе место досталось Илье Ларионову и Владиславу Перфильеву из Real Performance №24. Они переместились на строчку вверх после того, как финишировавшие вторыми Илья Каменский и Николай Сущев (GNV Kamenskiy Racing №55) получили судейский штраф и откатились на третью позицию.

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