Как сэкономить бензин в дороге

Эксперт Пархоменко рассказал, как снизить расход бензина в поездке

Лето, солнце, идеальный асфальт – ну как тут не притопить, открыв окна пошире? Однако сейчас, когда с бензином напряженка, каждая капля на счету. Как доехать из точки А в точку Б, не сжигая лишнего?

Юрий Пархоменко напоминает: секрет в равномерном разгоне и плавном торможении. Рванул со старта – расход топлива подскочил. А зачем тебе эта скорость, если перед следующим светофором все равно вдавливать педаль тормоза? Вся набранная энергия улетит в нагрев колодок, и толку от нее ноль.

Плавный газ, скорость где-то до 90 км/ч. Обычно именно на этот режим «заточена» крейсерская скорость любой машины – когда ее эффективность максимальна, а КПД самый высокий.

Двигатель и аэродинамика

Современные мощные авто умеют резво ускоряться, но при этом оставаться довольно экономичными. Тут в игру вступает тахометр. Самый выгодный режим – держать обороты в районе 1,5-2 тысяч в минуту. Ехать бодро не получится, зато топливо вы сэкономите серьезно.

Расход сильно растет и из-за плохой аэродинамики. Если перевозить груз на крыше не нужно – снимите и багажник, и кофр, и даже рейлинги. Любая конструкция, какой бы обтекаемой она ни казалась, создает сопротивление. А заодно и аппетит машины увеличивает.

Многие шоферы в жару выключают кондиционер, надеясь сэкономить, и открывают окна. Мол, встречный поток охладит салон сам. Это заблуждение. Открытые окна ломают аэродинамику не хуже багажника на крыше. Так что вопрос, что прожорливее – кондиционер или опущенные стекла, – пока остается открытым.

Кстати, о «паразитах». В каждой машине сейчас куча электроприборов: зарядки, регистраторы, навигаторы, кино. Все это жрет энергию генератора, который крутит двигатель. Правда, по словам эксперта, это мелочь – около 100 мл на каждые 100 км пробега.

Прогрев и главное правило

А вот чего действительно стоит избегать – это прогревать мотор летом. Современные двигатели и электроника вполне позволяют завестись и сразу ехать. Без рывков, конечно. Пока агрегат не прогрелся, не надо резко ускоряться: коробка передач на стоянке все равно не нагреется.

Действуйте плавно: разгон, торможение, переключения (если механика). Этот нехитрый набор правил в итоге дает самую серьезную экономию топлива.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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