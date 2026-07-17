Старую «тройку» BMW продали за 42 млн рублей: что в ней особенного?

Редкое купе BMW M3 Sport Evolution 1990 года ушло с молотка за 42 млн рублей

На британских торгах, которые проводил аукционный дом RM Sotheby's, продали редчайшее купе BMW M3 Sport Evolution 1990 года. Лот ушел за £404 375 – по сегодняшнему курсу это примерно 42,2 миллиона рублей. Всего в мире было выпущено 600 таких машин, так что автомобиль действительно уникальный.

BMW M3 Sport Evolution

У купе было несколько владельцев. Нынешний хозяин приобрел его примерно десять лет назад, а в 2024-м отдал машину на реставрацию. И это не случайно – автомобиль практически не знал дорог. Пробег на одометре составляет всего 4503 км.

BMW M3 Sport Evolution

Кстати, в прошлом году BMW получил сертификат от подразделения BMW Classic, который подтверждает дату сборки – 20 февраля 1990-го. Купе так и осталось в заводском черном цвете, с таким же черным кожаным салоном. Примечательно, что первый хозяин решил заказать довольно утилитарные опции: кондиционер, электростеклоподъемники и люк на крыше. Для такой жесткой, экстремальной версии M3 подобный набор – редкость.

BMW M3 Sport Evolution

Под капотом у Sport Evolution стоит 2,5-литровый атмосферный мотор S14. Он выдает 235 лошадиных сил и по сути является доработанной версией 2,3-литрового агрегата. Тот, в свою очередь, ставили на обычную M3 и на более ранние модификации Evolution.

BMW M3 Sport Evolution

О том, кто сегодня готов платить такие деньги за старые BMW, «За рулем» ранее подробно рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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