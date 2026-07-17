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«Китаец» производства России — насколько он наш на самом деле?

На «Автоторе» рассказали, какие компоненты Jetour X70 Plus уже выпускаются в РФ

Одной из моделей обновленного списка допущенных до работы в такси машин стал кроссовер Jetour X70 Plus производства калининградского завода «Автотор».

На предприятии раскрыли ключевые составляющие локализации этой модели. В частности, только сварочно-окрасочное производство обеспечило 900 баллов по локализации, сообщил руководитель инновационно-технологического центра «Автотора» Владимир Чапля.

Он уточнил, что помимо этого локализованы ключевые электронные блоки, многие материалы, а также ряд важных деталей и узлов.

Jetour X70 Plus, локализация на заводе «Автотор» в июле 2026-го:

  • сварка и окраска кузова;
  • лакокрасочные материалы;
  • мастики, герметики;
  • 5 электронных блоков: ЭБУ двигателя, ГЛОНАСС, блок кузовной электроники, система курсовой устойчивости, телематика;
  • аккумулятор;
  • приводные валы;
  • колесные диски;
  • выхлопная система.

«Китаец» производства России — насколько он наш на самом деле?

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Напомним, в 2026 году действует норма минимум 3200 баллов локализации, но ее планируется повысить до 3500 в 2027-м и до 3700 в 2028-м. Из этого понятно, почему по Джетуру «Автотор» останавливаться не намерен: уже в августе X70 Plus получит российские ремни и подушки безопасности, а в дальнейшем – еще несколько электронных блоков управления.

Ранее «За рулем» рассказал, что Jetour X70 Plus подешевел – правда, с локализацией это не связано.

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Источник:  Автотор
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