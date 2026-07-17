«Китаец» производства России — насколько он наш на самом деле?
Одной из моделей обновленного списка допущенных до работы в такси машин стал кроссовер Jetour X70 Plus производства калининградского завода «Автотор».
На предприятии раскрыли ключевые составляющие локализации этой модели. В частности, только сварочно-окрасочное производство обеспечило 900 баллов по локализации, сообщил руководитель инновационно-технологического центра «Автотора» Владимир Чапля.
Он уточнил, что помимо этого локализованы ключевые электронные блоки, многие материалы, а также ряд важных деталей и узлов.
Jetour X70 Plus, локализация на заводе «Автотор» в июле 2026-го:
- сварка и окраска кузова;
- лакокрасочные материалы;
- мастики, герметики;
- 5 электронных блоков: ЭБУ двигателя, ГЛОНАСС, блок кузовной электроники, система курсовой устойчивости, телематика;
- аккумулятор;
- приводные валы;
- колесные диски;
- выхлопная система.
Напомним, в 2026 году действует норма минимум 3200 баллов локализации, но ее планируется повысить до 3500 в 2027-м и до 3700 в 2028-м. Из этого понятно, почему по Джетуру «Автотор» останавливаться не намерен: уже в августе X70 Plus получит российские ремни и подушки безопасности, а в дальнейшем – еще несколько электронных блоков управления.
Ранее «За рулем» рассказал, что Jetour X70 Plus подешевел – правда, с локализацией это не связано.
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