Суперкар от BYD целится в отметку 500 км/ч — станет ли он самым быстрым в мире?

Вице-президент BYD анонсировал новый рекорд скорости для Yangwang U9 Xtreme

Китайский электромобиль Yangwang U9 Xtreme снова собирается бить рекорды. По словам вице-президента BYD, очередной заезд намечен на ноябрь. Цель амбициозная – разогнаться до 500 км/ч.

В прошлом году этот суперкар уже вписал свое имя в историю: он официально признан самым быстрым серийным автомобилем планеты. Тогда китайская модель показала 496,22 км/ч. Правда, в Koenigsegg не спешат признавать поражение. Там утверждают, что их Jesko Absolut способен на большее. Но есть нюанс – эти заявления основаны лишь на компьютерных симуляциях. Вживую гиперкар так быстро еще не ездил.

Yangwang U9 Xtreme

В BYD считают, что потенциал их машины раскрыт не до конца. Поэтому и решили организовать повторные испытания. Никаких сомнений: производитель намерен доказать, что это не предел.

Чем же примечателен этот суперкар? Под капотом (вернее, под кузовом) спрятаны четыре электромотора. Их совокупная мощность – почти 3000 лошадиных сил, а точнее 2977 л.с. При этом вес у модели небольшой. На каждую тонну массы приходится 1200 «лошадей» – астрономический показатель.

Yangwang U9 Xtreme

Кстати, управляется вся эта мощь продвинутой электроникой. Система перераспределяет крутящий момент сто раз в секунду. Еще тут активная подвеска – она умеет заставлять машину «танцевать» на месте. Но ее главная задача не шоу, а борьба с вертикальными колебаниями. Благодаря этому сцепление с дорогой и управляемость заметно улучшаются.

Ранее «За рулем» объяснил, почему китайским суперкарам часто не хватает ресурса для рекордов.