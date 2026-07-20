В продажу вышел новый кроссовер российского производства

У дилеров появились собранные в Петербурге кроссоверы Jeland J6 по цене 2,85 млн

Российский прокси-бренд Jeland объявил старт продаж кроссовера Jeland J7 – автомобили уже есть в наличии у дилеров марки.

Модель, являющейся локализованной в РФ версией китайского Jaecoo J7, предлагается в трех комплектациях: переднеприводные версии «Комфорт» за 2,85 млн рублей и «Престиж» за 3,05 млн рублей, а также «Престиж», но оснащенный полным приводом, – за 3,35 млн рублей. Все модификации оснащаются 1.6 турбо в паре с роботом, но у моноприводных отдача мотора составляет 150 л.с., а у версий с приводом нам все колеса – 186 л.с.

Эти автомобили российско-китайский альянс «АГР» и Defetoo производит на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Производство – по полному циклу. Jeland J7 – уже вторая освоенная модель после J6 (замена Jaecoo и идентичным индексом), а третьей станет J8. Дилерская сеть Jeland насчитывает 187 центров в 95 городах РФ, включая все города-миллионники.

Ранее «За рулем» рассказал, что Jeland J6 уже продается в РФ лучше, чем оригинальный Jaecoo.

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