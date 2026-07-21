Конкурент новой Волги пошел в производство — вот что о нем известно

На заводе холдинга «АГР» в Шушарах началась серийная сборка седанов Tenet A8

На предприятии «АГР» в Шушарах (бывший завод General Motors) началась серийная сборка седанов марки Tenet.

Производство седанов Tenet A8 запустили сразу по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Tenet A8 – это локализованная копия Chery Arrizo 8 Pro. Длина – 4757 мм, колесная база 2770 мм. В гамме два силовых агрегата: 1.6 (150 л.с., 275 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом и 2.0 (197 л.с. 375 Нм), агрегатированный с 8-диапазонной АКП. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунды, во втором – 9 секунд ровно.

Tenet A8 будет конкурировать с другими похожими седанами D-класса – оригинальным Chery Arrizo 8, Geely Preface, а также его клоном Volga C50. Модель адаптировали под российские условия: есть обработка днища и скрытых полостей воском, дополнительные слои антикора, включая антигравийную и антишумовую защиту.

В оснащении – мультимедиа с экраном 15,6", цифровые приборы 10,25", передние сиденья с подогревом, вентиляцией, электрорегулировками и функцией памяти, панорамная крыша, многоцветная контурная подсветка и акустическая система Sony. На заднем ряду – отдельные дефлекторы климатической системы, USB-разъемы, центральный подлокотник. Зимний пакет включает подогревы передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Tenet A8 расширил гамму завода «АГР» в Шушарах до трех прокси-брендов – ранее там уже начали собирать модели Jeland (бывшие Jaecoo) и Esteo (экс-Exeed).

Ранее «За рулем» рассказал, когда Tenet T4L получит полный привод.