Toyota обновила эту популярную модель

Toyota представила обновленный пикап Tundra

Toyota провела первый с момента дебюта модели третьего поколения (в 2021 году) рестайлинг полноразмерного пикапа Tundra. Отличить освеженную версию этого пикапа от предшественника теперь можно по передку: инженеры перекроили фары, радиаторную решетку и бамперы. В глаза бросаются прямоугольные светодиодные «противотуманки» – такой ход сразу задает другой визуальный тон. В общем-то, машина стремится бодаться на рынке с Ford F-150, Chevrolet Silverado и Ram 1500, так что ставки высоки.

Внутри, правда, изменений куда больше, чем снаружи. На центральной консоли теперь красуется горизонтальный 14-дюймовый тачскрин мультимедиа, а в базе заявлен встроенный видеорегистратор. Причем он умеет использовать штатные камеры кругового обзора – удобно. Добавили поддержку 5G, настраиваемые виджеты на домашнем экране и серьезно доработали голосовой помощник Hey Toyota!. Между прочим, задним пассажирам теперь положены отдельные воздуховоды – мелочь, а приятно.

Безопасность тоже подтянули: анонсирован комплекс Toyota Safety Sense 2. Он распознает не только пешеходов и велосипедистов, но и банально удерживает машину в полосе. Вдобавок тут адаптивный круиз-контроль, система, подстраивающая свет, обнаружение прицепа и считывание дорожных знаков. Набор солидный.

А вот моторы, кстати, остались прежними – инженеры решили не трогать то, что и так работает. Можно выбрать либо 3,4-литровый турбированный V6 на 394 лошадиные силы, либо 443-сильный гибрид. Конструкцию полного привода Part-Time с понижающей передачей тоже сохранили. Зато объем бензобака подрос кардинально: с прежних 85 литров до 122 – для дальних поездок самое то. В реальности это сильно расширяет запас хода.

Отдельно стоит сказать про серьезную версию Trailhunter – ее создавали для жесткого бездорожья, и тут доработки нешуточные. Машину обули во внедорожные шины Michelin LTX Trail размерностью 265/70R18, усилили подвеску, поставили спереди мощные буксировочные проушины и защиту днища. В арсенале также система Multi-Terrain Select, «внедорожный круиз» Crawl Control и блокировка заднего дифференциала. Пока нет ясности, какой двигатель достанется самой экстремальной модификации Tundra.

Старт продаж запланирован на осень. Тогда же производитель пообещал раскрыть цены и подробное описание комплектаций.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Haval получил ОТТС в России на гибридный Tank 400 Hi4-T мощностью 421 л.с.

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