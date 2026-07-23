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Что купить вместо Нивы? Пять доступных вариантов с полным приводом

Перечислены пять альтернатив Lada Niva Legend на вторичном рынке России

Пока на АВТОВАЗе начали собирать обновленную Lada Niva Legend, у которой теперь 1,8-литровый мотор мощностью 90 л.с., эксперты оценили, что можно купить на вторичке из внедорожников. Получился список из пяти альтернатив, способных заменить вазовскую классику.

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ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

Mitsubishi Pajero Mini

Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini

Начнем с Mitsubishi Pajero Mini. Этот компактный внедорожник, по сути, уменьшенная копия «взрослого» Pajero. У него узнаваемая угловатая внешность, высокие пороги и характерная решетка радиатора. Под капотом скромный 0,7-литровый мотор (от 52 до 64 лошадей), коробки – механика или автомат. Цены стартуют от 350 тысяч рублей и доходят почти до миллиона. Главный минус – кузовное железо: колесные арки, пороги и днище быстро подхватывают коррозию, особенно на экземплярах с пробегами за несколько сотен тысяч километров.

УАЗ Patriot

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Узнаваемый отечественный рамный внедорожник. К сожалению, на автомобилях с большими пробегами ржавчина нередко поражает кузов насквозь. Впрочем, на рынке встречаются и хорошо сохранившиеся экземпляры. Забавный факт: попадаются даже бронированные версии – именно такой автомобиль оказался среди самых дорогих предложений. Мотор: 1.3, 1.5, 1.6 или 2 л, мощностью от 109 до 150 л.с. Коробка: механика, вариатор, автомат. Цены: от 655 000 до 3 850 000 руб.

Renault Duster

Renault Duster
Renault Duster

Проверенный временем французский кроссовер. Его главное преимущество – большой выбор на вторичном рынке. При желании можно найти автомобили с пробегом менее 50 тыс. км. Кроме того, Duster оснащался внедорожными ассистентами – например, системой помощи при спуске с горы Hill Descent Control и электронной имитацией блокировки межколесного дифференциала. Мотор: 1.3, 1.5, 1.6, 2 л. Мощность: от 109 до 150 л.с. Коробка: механика, вариатор, автомат. Цены: от 1 025 000 до 2 500 000 руб.

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Suzuki Jimny – пожалуй, главный оппонент Нивы на бездорожье. В отличие от вазовской модели, у него лонжеронная рама и есть раздаточная коробка с понижающей передачей. Мотор – 1,5 л, мощность от 64 до 105 л.с., коробки – механика или автомат. Цены кусаются: от 1,75 до 4 млн рублей. К плюсам относится обилие тюнинга – для Jimny делают кучу аксессуаров, превращающих его в настоящий внедорожник. Минус очевиден: на нашем рынке большинство машин – праворульные.

BAIC BJ40

BAIC BJ40
BAIC BJ40

Замыкает список BAIC BJ40. Это китайский внедорожник, который с 2023 года собирают на калининградском «Автоторе». У него бензиновые моторы 2,0 и 2,3 л (162-250 л.с.), автомат и полный привод. Цены на вторичке – от 3 до 3,2 млн руб. Машина сравнительно новая, но предложений пока мало.

О других версиях, которые не дошли до конвейера, «За рулем» ранее подробно рассказали.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.


Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M

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Источник:  Autonews.ru
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