Пробег одинаковый, состояние сильно отличается: что влияет на ресурс автомобиля

Эксперт Архипов объяснил, на что нужно обратить внимание при покупке б/у авто

Ресурс агрегатов и ходовой части у одного и того же мотора или коробки может кардинально отличаться, если смотреть на разные автомобили. Все упирается в тип кузова, стиль вождения, дороги и даже климат. По сути, легкий хэтчбек и тяжелый кроссовер живут по-разному, как и машина с автоматом, стоящая в пробках, против машины, которая годами гоняет по трассам. Масса, моточасы, число стартов и торможений – все это напрямую влияет на износ.

Спрос на вторичном рынке в России продолжает уверенно расти. По итогам первой половины 2026-го россияне купили 2,9 млн подержанных машин – это плюс 5,5% к прошлогоднему показателю. Руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов объясняет, где можно здорово прогадать.

Подвеска, масса и качество дорог

Нагрузка на подвеску напрямую привязана к весу автомобиля. У кроссовера выше центр тяжести, колеса массивнее, а значит – сайлентблоки, стойки стабилизатора и амортизаторы работают на износ гораздо активнее. При этом тяжелое колесо на разбитой дороге передает удар на рычаги жестче. Если сравнивать цифры, то у обычного седана стойки стабилизатора живут 40-80 тысяч километров, сайлентблоки – 70-120 тысяч, а амортизаторы – до 130 тысяч. У кроссовера в городе и на ямах эти показатели ощутимо ниже: 25-60, 50-90 и 60-100 тысяч соответственно. Постоянные грунтовки, полная загрузка и увеличенные колеса легко «съедают» еще 20-30% ресурса подвески.

Сцепление и коробки: кто выносливее

Средний пробег сцепления у легковушки – 90-160 тысяч километров. Если авто большую часть времени гоняет по магистрали, может выдержать и 220 тысяч. У кроссоверов на «ручке» сцепление изнашивается быстрее, в среднем на 15-30%. При этом сама механика остается одной из самых живучих трансмиссий в целом.

Гидротрансформаторная АКП переживает пробки спокойнее, чем сухой робот или вариатор, – работает гидротрансформатор, сглаживая рывки при стартах. Зато автомат чувствителен к перегреву, грязному маслу и агрессивным разгонам.

Особенности роботов и вариаторов

Однодисковые роботы в городе страдают заметно сильнее: постоянное переключение сцепления – их слабое место. Преселективы с двумя сцеплениями едут и быстрее, и плавнее, но тоже боятся перегрева и пробуксовок. У сухого робота сцепление может попросить замены уже к 60-110 тысячам км, а у мокрого запас прочности больше: 120-180 тысяч километров. Вариатор – вещь хорошая при тихой эксплуатации, но резкие старты и агрессивная езда, особенно на кроссовере, его добивают быстро. Эксперты советуют менять масло в CVT каждые 40-60 тысяч километров.

О грядущих изменениях на рынке и возможном снижении цен «За рулем» недавно подробно рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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