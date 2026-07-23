В РФ начали продавать новый надежный кроссовер Volkswagen: цена доступна

В России стартовали продажи нового Volkswagen T–Roc по цене от 1,9 млн рублей

В России по параллельному импорту начали продавать новые компактные кроссоверы Volkswagen T-Roc. Машины привозят из Китая, где их собирают на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Речь идет о рестайлинговой версии первого поколения: на классифайдах за нее просят минимум 1 880 000 рублей, подсчитали «Автоновости дня».

Модель базируется на платформе MQB A1 – той самой, что лежит в основе Golf, Audi A3, Skoda Octavia и Seat Leon. По размерам T-Roc находится между более компактным T-Cross и хорошо знакомым нам Tiguan. В Благовещенске машину могут привезти под заказ как раз за 1 880 000 рублей – это версия Time Edition с богатым оснащением: полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, рейлинги, бесключевой доступ, кнопка запуска, 8-дюймовая «приборка» и такой же тачскрин медиасистемы. Вдобавок есть камера заднего вида с парктрониками, круиз-контроль, кондиционер и электронный стояночный тормоз с AutoHold.

Цены разнятся от города к городу. Во Владивостоке T-Roc обойдется минимум в 1 890 000 рублей, в Перми – от 1 980 000 рублей. В Новосибирске просят 2 050 000 рублей, в Воронеже – 2 090 000 рублей, а в Екатеринбурге – 2 160 000 рублей. В столице и Казани ценник стартует от 2 180 000 рублей, а в Оренбурге и Нижнем Новгороде – еще на 100 тысяч дороже. Всего на крупных площадках представлено около полусотни машин. В наличии T-Roc встречается в Москве и области, Адыгее, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Симферополе, Мурманске, Петербурге, Оренбурге, Рязани и других городах. За уже растаможенный автомобиль придется заплатить минимум 2 400 000 рублей.

Volkswagen T-Roc

Интересная деталь: «немец» из Поднебесной оказывается заметно дешевле китайских конкурентов. К примеру, вернувшийся на наш рынок Geely Coolray стоит минимум 2 889 990 рублей. Базовый Omoda C5 – 2 349 000 рублей. Jetour Dashing просят от 2 659 900 рублей, а Changan CS35 Max – от 2 599 900 рублей (без учета скидок).

Под капотом у большинства предлагаемых T-Roc – 150-сильный 1,4-литровый турбомотор TSI EA211 в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Встречается и более свежий 1,5-литровый 160-сильный двигатель TSI Evo2, который комплектуется той же коробкой. Привод у всех машин только передний. К слову, ранее T-Roc попал в топ-5 самых надежных кроссоверов и внедорожников по версии портала WhatCar и страховой компании MotorEasy – его надежность оценили в 99%, а с поломками за последние пару лет столкнулись лишь 4% владельцев.

Volkswagen T-Roc

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