В России в продажу вернулся проверенный кроссовер Nissan с приятной ценой

Новые Nissan X-Trail третьего поколения ввозят в РФ с ценой от 1,85 млн рублей

Свежие Nissan X-Trail попадают на российский рынок прямиком из Китая с ценами от 1,85 млн рублей. Речь идет о машинах третьего поколения. Их производит совместное предприятие Dongfeng и Nissan.

Nissan X-Trail

В Поднебесной эти кроссоверы продаются значительно дешевле – от 1 300 000 рублей в пересчете на нашу валюту. Нам же такой возможности, понятное дело, никто не даст. Отечественная LADA Niva Travel сходит с конвейера и тут же оценивается в 1 419 000 – 1 814 000 рублей. УАЗ Хантер актуального модельного года вообще штурмует отметку в 1 720 000. А ведь тут полноценный «японец», хоть и с китайской пропиской.

Минимальный ценник на заказной Nissan X-Trail обнаружен во Владивостоке – 1 850 000 рублей. За эту сумму предлагают, между прочим, не «пустую» базу. Оснащение здесь на уровне топ-комплектации Leading. В салоне – кожа, за климат отвечает двухзонная система, а запуск мотора происходит с кнопки (доступ в машину бесключевой). Присутствуют мультируль и помощник в виде кругового обзора с тыловой камерой.

Набор электронных ассистентов и опций выглядит внушительно. Полностью светодиодная оптика, обогрев и электропривод зеркал, панорамная крыша, парктроники – стандартная история. Безопасность обеспечивают системы ABS, ESP и шесть подушек. Добавьте сюда 17-дюймовое «литье», традиционный круиз-контроль и медиацентр Nissan Connect 2.0+, где на 12,3-дюймовый дисплей выводится вся информация.

Интерьер Nissan X-Trail

Если пройтись по другим городам, запросы продавцов растут без какой-либо оглядки на предшествующее поколение. В Хабаровске, Новосибирске, Красноярске и Иркутске планка поднимается от 2 000 000 до 2 200 000 целковых. Верхняя граница, зафиксированная дилерами в Уфе, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, а также обеих столицах и более мелких городах вроде Липецка и Смоленска, порой достигает 2 600 000 рублей.

В Челябинске из наличия кроссовер обойдется в 2 560 000 рублей. В Набережных Челнах и Москве действующий минимум – 2 580 000 рублей. Магнитогорские продавцы оказались чуть более амбициозны: цена тут 2 650 000. Машины также присутствуют в Тюменской области, Перми, Красноярске, Улан-Удэ и Хабаровске.

Техническая начинка всей этой партии унифицирована. Под капотом располагается 2,0-литровый бензиновый атмосферник, снимающий 151 «лошадь». В паре с ним работает бесступенчатый вариатор, а тяга уходит исключительно на переднюю ось.

Ранее «За рулем» рассказал о выходе на рынок крупного кроссовера с добротным оснащением.

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