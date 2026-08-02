Популярный бренд привезет в Россию дальнобойный и технологичный кроссовер

Great Wall расширит модельную линейку Wey в России кроссовером V8Х

Планы Great Wall по выводу новинок на российский рынок подтверждены официально. Марка Wey готовится представить здесь не одну, а сразу две свежие модели, причем их выход разнесен по времени.

До конца текущего года у дилеров появится Wey V9X. А вот следующий, 2026-й, принесет с собой V8Х – кроссовер с габаритами 5125 мм в длину, 2025 мм в ширину и 1821 мм в высоту. Колесная база при этом достигает 3050 мм.

Wey V8Х

Что у него внутри? Гибридная схема Hi4, в составе которой трудится бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра с отдачей 170 лошадиных сил и пара электродвигателей. Заявляемый суммарный пробег без дозаправки и подзарядки – порядка 1,6 тысячи километров, что действительно впечатляет.

Позиционируют машину как технологичный продукт с дорогим оснащением и массой электронных помощников. Правда, финальные характеристики именно для нашего рынка пока держат в секрете – никакой конкретики нет.

Wey V8Х

Прием заказов на V8X в Китае уже стартовал, но стоимость тоже не раскрыта. Для ориентира: родственный V9X у себя на родине предлагают в диапазоне от 332 до 390 тысяч юаней – это примерно 3,9-4,6 млн рублей в пересчете.

Сейчас бренд Wey на российских просторах представлен кроссоверами 05 и 07, а также большим представительским минивэном с индексом 80. Так что расширение гаммы за счет флагманских гибридов выглядит вполне логичным шагом.

Ранее «За рулем» рассказывал о еще одном новом кроссовере, который появился в России.

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