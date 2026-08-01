Bentley раскрыла детали «хрустального» интерьера своего новейшего кроссовера

Bentley Torcal получит интерьер с хрусталем и «парящую алмазную решетку»

Bentley Torcal – так называется новейший электрокроссовер, интерьер которого только что рассекретили на видео. На деле британцам удалось собрать в одном автомобиле ручную огранку хрусталя, массивный вертикальный экран и управление климатом, выполненное почти как в старых дорогих седанах. Полный отказ от сенсорного минимализма тут не случился, однако физические кнопки и металлические клавиши остались на самых тактильно важных местах.

Bentley Torcal

Особое внимание притягивает к себе отделка салона: для нового кроссовера компания Cumbria Crystal создала элементы из хрусталя ручной работы. Рядом с ними соседствуют рельефные дверные панели с непривычным для современных машин ребристым рисунком. Вообще, тяга к деталям чувствуется во всем – на руле появились подрулевые лепестки, а селектор трансмиссии переехал на колонку, освободив центральный тоннель.

Bentley Torcal

Центральное место на передней панели занимает большой изогнутый мультимедийный дисплей, развернутый вертикально. Управлять климатом, судя по фото, предлагают через отдельную цифровую панель прямо под ним. Тут же разместился блок управления светом и трехспицевый руль – в общем-то, довольно традиционное сочетание для сегмента, но спрятанное в еще более богатый контекст.

Примечательно, что из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания традиционная радиаторная решетка превратилась в декоративную доминанту. В самой компании говорят о «парящей алмазной решетке» – это не просто дань прошлому, а продуманный стилистический ход, отсылающий к концепту Bentley EXP 15. Хотя раньше тут помещался воздухозаборник, теперь эта деталь будет украшать собой все будущие электромобили бренда.

Bentley Torcal

Не менее узнаваемыми обещают сделать и задние трехмерные фонари – в их основе лежит ромбовидный мотив. Мотив, кстати, перекликается с классическими элементами из долгой истории марки, но переосмыслен уже под электрическую эпоху. Такой графики больше нигде не встретить, и ее явно разрабатывали так, чтобы автомобиль можно было опознать издалека даже ночью.

Платформа и зарядка

Техническую начинку пока не раскрыли целиком, зато базовые цифры уже известны. Torcal построен на архитектуре PPE, деля ее с перспективными электромобилями Porsche и Audi. Производитель упоминает аккумулятор емкостью 113 кВт·ч и совместимость со сверхбыстрой зарядной аппаратурой мощностью до 390 кВт.

На практике такая связка позволяет пополнить запас хода еще на 161 км всего за семь минут. Проще говоря, пока пассажир допивает кофе перед шоурумом, машина уже готова к следующему отрезку пути.

К слову, вместо звука работающего мотора кроссовер, по заверениям марки, будет проигрывать музыкальную симфонию. Таким образом отказ от традиционного двигателя оборачивается не тишиной, а особым акустическим сопровождением.

Старт продаж и цена

Мировая премьера запланирована на 23 сентября. Продажи же на рынке США начнутся в третьем квартале 2027 года, и это ожидаемо поднимает ценник до ощутимых высот.

По предварительным оценкам, за электрический кроссовер попросят от $200 тыс. до 250 тыс. – то есть, примерно от 15,6 до 19,5 млн рублей по курсу на конец июля. Для тех, кто воспринимает такие суммы лишь как первый рубеж входа в мир ультралюкса, Bentley, судя по всему, готовит еще больше сюрпризов в деталях.

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