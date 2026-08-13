Цены от 2 млн рублей: какие дизельные авто сейчас покупают в России

Эксперт Брума рассказал о росте спроса на дизельные автомобили в России

Дизельные автомобили в России опять начали привлекать покупателей – такая тенденция, по словам специалиста по подбору машин Артура Брумы, стала заметна на фоне нынешней ситуации с топливом. Он поделился наблюдениями в эфире Радио РБК.

Рост интереса к этому сегменту Брума объясняет довольно просто: люди увидели, что к колонкам с дизтопливом теперь не выстраиваются длинные очереди, и сделали из этого практичный вывод. «Конечно, последние события наложили отпечаток в области спроса на автомобили с дизельным двигателем. Особенно, я думаю, это стало ярко заметно после того, как люди... обратили внимание на отсутствие очередей к колонкам с дизельным топливом», – рассуждает он.

Почему дизель снова привлекает внимание

На деле большинство таких машин, которые сейчас уходят покупателям, – это либо ввезенные еще до повышения утилизационного сбора, либо бывшие дилерские автомобили с пробегом. Импорт новых дизельных авто осложнился: логистические цепочки из Европы стали длиннее, да и сам утильсбор заметно вырос. Впрочем, один источник поставок все же остался. «Единственный регион, откуда можно привезти «дизель», не считая стран СНГ... это Южная Корея», – заявил Брума.

Что касается цен, то самые доступные варианты начинаются от 2 млн рублей, а средний чек держится в диапазоне 4,5-7 млн. За такие деньги, к примеру, реально найти BMW «с достаточно большим пробегом». Помимо этого, россияне активно берут корейские дизельные модели – в том числе Kia, и микроавтобусы Mercedes.

Кстати, эксперт прогнозирует, что гибридные бензиновые машины тоже будут набирать популярность. А вот электромобили такая судьба, по его мнению, не ждет: «Люди не готовы пересаживаться на "электричку", она хороша как вторая машина».

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