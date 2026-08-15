В продаже появился интересный Мерседес, простоявший 40 лет в гараже: подробности

Gooding Christie’s выставит на аукцион Pebble Beach оригинальный Mercedes–Benz 280TE 1979 года с пробегом 6000 км за $130–160 тыс

Mercedes-Benz 280TE 1979 года стал, пожалуй, главной неожиданностью предстоящего аукциона Gooding Christie’s в Пеббл-Бич. Среди десятков эффектных лотов, которые аукционный дом показал на складе в Ван-Найсе, именно этот зеленый универсал притягивал к себе больше всего взглядов.

Рядом стояли куда более именитые машины: Ferrari 250 P 1963 года, нереставрированный SWB Competizione 250 GT 1961-го, Maserati Birdcage 1959-го, Porsche 904 Carrera GTS 1964-го и роскошный Alfa Romeo 8C 2300 Lungo Spider 1932 года. Но, по сути, ни одна из них не вызывала такого ажиотажа, как скромный с виду W123. Есть ощущение, что именно он в итоге станет самым дорогим автомобилем этой модели из когда-либо проданных.

Отчасти интерес объясняется редким заводским оттенком кузова. Плюс ко всему, машина сохранилась в состоянии, которое для W123 кажется почти нереальным. Однако настоящий сюрприз ждет внутри: салон обтянут тканью цвета зеленого мха и сине-зеленым сукном, ковровое покрытие полностью зеленое, и даже задние сиденья повторяют те же материалы и расцветку.

Как универсал умудрился остаться нетронутым на протяжении десятилетий? Первый владелец купил его в Италии в 1979 году и заказал почти все доступные опции. Покатавшись всего несколько месяцев, он поставил машину в собственный гараж в Авеллино – это деревня недалеко от Неаполя. Затем в 1980-м случилось землетрясение, и оползень заблокировал 280TE в гараже. Удивительно, но автомобиль не пострадал, хотя даже не был зарегистрирован.

Пролежав в этом гараже до 2018 года, Mercedes-Benz был извлечен оттуда в целости. Сейчас он абсолютно оригинальный, без какого-либо восстановления, а на одометре всего 6000 километров. Предварительный эстимейт составляет от 130 до 160 тысяч долларов, то есть более 13 миллионов рублей.

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