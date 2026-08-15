Jaguar показал фото интерьера своей самой спорной новинки

Jaguar продемонстрировал гиперминималистичный интерьер прототипа Type 01

Jaguar Type 01 дебютирует 6 октября в Нью-Йорке. Пока же в компании говорят о «драматизме, красоте и произведениях искусства», имея в виду гиперминималистичный интерьер, который наверняка вызовет споры.

Jaguar Type 01

Еще до премьеры прототип успел получить не самое лестное прозвище – «холодильник на колесах». В самой компании, между прочим, тоже не все гладко: Jaguar расстался с давним шеф-дизайнером Джерри Макговерном, который изначально должен был вести электрическую революцию марки. Спустя полгода ушел и глава JLR в Северной Америке Джо Эберхардт – похоже, фирма ищет новую дорогу, но пока не может определиться, куда именно двигаться.

Салон – это эксперимент с балансом между строгой геометрией и дорогими материалами. Центральная консоль тянется от передней панели до самого багажника и делит пространство на четыре отдельные зоны. Благодаря этому каждый пассажир чувствует себя изолированно, что подчеркивает статус четырехместного гран-турера: в такой машине главный герой – каждый, кто сидит внутри.

Почти все физические кнопки исчезли. Их место занял гладкий панорамный дисплей, встроенный в переднюю панель, и двухспицевый руль в ретро-стиле – слегка прямоугольный, с плоским низом и подсвечиваемыми емкостными сенсорами. Все меню и функции убраны в цифровой интерфейс. Кстати, конкуренты сейчас, наоборот, пытаются вернуть тактильные ощущения в салон, а Jaguar делает шаг в противоположную сторону.

Кресла с тонкими подушками стоят под огромным панорамным люком, который проходит от лобового стекла до самой двери багажника. Такое решение должно компенсировать отсутствие задних боковых стекол и убрать возможное ощущение тесноты у пассажиров второго ряда. Водитель сидит низко, а назад смотрит через цифровую камеру: изображение выводится на отдельный дисплей внизу лобового стекла, чтобы не отвлекаться от дороги.

В основе Type 01 лежит совершенно новая 800-вольтовая платформа Jaguar Electric Architecture (JEA) и трехмоторная силовая установка: один электродвигатель спереди и два сзади. Суммарно они выдают около 1000 л.с. и 1300 Нм крутящего момента.

С таким арсеналом разгон до 100 км/ч занимает примерно 3,0-3,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Батарея на 120 кВт·ч, собранная на заводе JLR в Вулверхэмптоне, позволяет проехать до 690-700 км по циклу WLTP. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током до 350 кВт: за 15 минут можно добавить около 320 км пробега.

Необычный облик Jaguar — не первый спорный дизайн: о гибридном Cadillac XT5 «За рулем» уже рассказывал.